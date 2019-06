Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) kunne ikke holde igen, da Stram Kurs’ partileder Rasmus Paludan under mandagens partilederrunde leverede en bredside til dansk politi.

Justitsministeren svarede prompte ved at råbe ned til Rasmus Paludan.

»Du skal være taknemmelig for, at vi har et politi, der passer på dig,« sagde han med henvisning til, at dansk politi bruger massive ressourcer på at passe på Rasmus Paludan:

»Du sviner politiet til, men du burde takke dem, for alt det de gør for dig,« sagde han.

I studiet høstede Søren Pape Poulsen aftenens største klapsalve for den kommentar.

Og hyldesten af Justitsministeren fortsatte efter partilederrunden.

På Søren Pape Poulsens Facebook-væg væltede det ind med likes og kommentarer efter debatten.

’Tak for din ild i øjnene, da du forsvarede vores fantastiske politi og satte Paludan på plads’, skrev Anette Rasmussen eksempelvis.

Søren Pape Poulsen uddybede efter debatten overfor B.T., hvorfor han råbte ned til Rasmus Paludan.

»Det gjorde jeg, fordi han gør sig til et offer og siger, at politiet ikke har nogen kontrol,« sagde Søren Pape Poulsen:

»At svine politiet til, tale grimt om politiet og i det hele taget tale dårligt om vores politis arbejdsindsats. I det mindste kunne han være lidt taknemmelig.«

En halv time efter partilederrunden havde knap 1.000 brugere synes godt om et billede af Søren Pape Poulsen på Facebook - 150 havde kommenteret.