De Konservatives partiformand, Søren Pape Poulsen (K), bruger sine rådgivere i mange situationer.

Men beslutningen om at lade sig skille fra sin mand, Josue Medina Vazquez, var helt hans egen.

Det slår han fast over for TV Midtvest, hvor han for første gang taler ud om at stå midt i en kaotisk valgkamp, mens hans privatliv samtidig faldt fra hinanden.

»Der er nogle beslutninger, du som menneske skal tage selv. Som du ikke skal have rådgivning om. Som du skal gøre privat. Og derfor havde jeg ingen rådgivere inde over der. Rådgivere skal meget, men ægteskab og privatliv skal de ikke ind over,« siger han til mediet.

I september annoncerede Søren Pape, at han skulle skilles fra sin mand. Bruddet kom i kølevandet på Ekstra Bladets afsløringer af, at Josue Medina Vazquez i flere tilfælde havde løjet om at være jøde og være nevø til Den Dominikanske Republiks præsident.

Afsløringer, som Søren Pape over for B.T. har kaldt for »fordrejede« og »meget forkerte.« Pape har ikke ønsket at konkretisere, hvilke af de ting, hans tidligere ægtefælle har sagt, som er forkerte.

»Jeg kommer til at adressere nogle af de her ting. Men det vil jeg ikke nu, fordi det er håbløst. Uanset hvad jeg siger, bliver det bare fulgt op af alle mulige historier,« lød det dengang.

I stedet har den konservative formand lovet, at han vil forklare, hvad der er op og ned i sagen efter valget.

Søren Pape Poulsen og Partiformand og Josue Medina Vasquez deltog den 11. september i gallataffel på Christiansborg. To dage senere flyttede de fra hinanden. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Søren Pape Poulsen og Partiformand og Josue Medina Vasquez deltog den 11. september i gallataffel på Christiansborg. To dage senere flyttede de fra hinanden. Foto: Mads Claus Rasmussen

Pape beskriver nu, hvordan han oplevede det som »voldsomt« at blive skilt, mens valgkampen rasede.

Særligt var det hårdt at høre og læse påstande om skilsmissen på de sociale medier, fortæller han til TV Midtvest.

Det var også først, da beslutningen om en skilsmisse var truffet, og opslaget var lagt op, at Papes rådgivere blev orienteret om skilsmissen.

Søren Pape og hans eksmand mødte hinanden i Bruxelles i juni 2013.