I stedet for klima og miljø, vil de Konservative vælge andre temaer frem mod valget, siger Søren Pape Poulsen.

København. Da regeringen med Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti blev dannet i 2016 var miljø og klima et af de vigtigste politikområder for De Konservative.

Men det er det ikke frem mod det kommende valg, skriver Berlingske, der bringer et interview med partiets formand, Søren Pape Poulsen.

Han mener ikke, at den grønne dagsorden kan hente stemmer til partiet hen over midten.

- Vi har en tro på, at vores holdninger til miljø og klima sidder godt fast i de borgerlige vælgere, for hvem det er vigtigt. Dér skal vi ikke bruge vores kræfter.

- For andre borgerlige vælgere er det her bestemt ikke et "top-of-mind"-emne, siger han til Berlingske.

Ifølge ham er temaet ikke stort nok til, at partiet vokser sig større.

- Og det er min opgave, at partiet gør netop det, hvis vi skal have et mere borgerligt samfund, siger han.

VLAK-regeringen er på trapperne med en klimaplan, og den har allerede indgået en bred energiaftale. Det har også været et centralt område i den konservative folketingsgruppe.

Når han bliver spurgt om, hvorfor klima og miljø ikke er hovedprioriteten for de Konservative frem mod valget, svarer Søren Poulsen:

- Det er ikke, fordi det ikke betyder noget for os. Men vi skal hele vejen rundt for de borgerlige vælgere. Vi har løbende markeret os på det område. Men der er grænser for, hvor mange prioriteringsområder vi kan have.

- Selv om vi er den grønne stemme i blå blok, er der nogle andre valgtemaer, som er vigtige for os.

Britt Bager, der er politisk ordfører for Venstre siger, at klimapolitik er vigtigt for regeringen.

- Når de Konservative ikke har det med som et hovedområde frem mod valget, kan det være et tegn på, at alle partier er enige om, at det her er et område, der er i fokus, siger hun til Berlingske.

Partiet har derimod valgt andre fokusområder. For det første skal skatterne ned, og det skal være nemmere at drive virksomhed.

/ritzau/