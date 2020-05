Onsdag skal partilederne forhandle med Regerigen om, hvad der skal være en del af udvidelsen til fase to åbningen af Danmark.

Det gælder også Konservatives Søren Pape Poulsen (K), der er klar til forhandlinger.

Ifølge ham er der allerede åbnet så meget, at det giver mere mening at tale om, hvad der skal holdes lukket.

Her er han enig med Mette Frederiksen i, at koncertsteder og spillesteder endnu ikke skal åbnes.

»Det er for tidligt at åbne de store publikumbegivenheder,« skriver Søren Pape Poulsen i et skriftligt svar til B.T.

Om diskoteker og barer er en del af den betegnelse, ved vi ikke.

I en mail til partilederne har statsminister Mette Frederiksen fremlagt en række steder, der kan være en del af udvidelsen.

Blandt andet lægger statsministeren op til at forhandle om en genåbning af kulturlivet.

Det drejer sig eksempelvis om museer, teatre, biografer, udendørs forlystelsesparker og zoologiske haver.

Søren Pape Poulsen ser gerne, at kulturlivet får grønt lys til at genåbne.

»Vi kan godt åbne op for blandt andet kultur- og oplevelsestilbud,« skriver han til B.T.

De andre steder, Mette Frederiksen åbner op for at forhandling om, kommenterer den konservative formand ikke på.

Én ting går dog igen ved flere af partiformændene, der på onsdag skal forhandle udvidelsen af fase 2-åbningen af Danmark.

De vil have grænserne åbnet for raske turister.

Det har Radikales Morten Østergaard tidligere efterspurgt, og det mener Søren Pape Poulsen også.

»Jeg ser gerne raske turister fra Norge og Tyskland komme til Danmark og bruge penge,« siger Søren Pape Poulsen.