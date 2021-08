Rygterne om Naser Khaders adfærd over for kvinder har floreret længe hos De Konservative.

Det kom frem, da formand Søren Pape Poulsen stillede sig frem foran pressen ved partiets sommergruppemøde onsdag formiddag.

Her kunne Pape officielt meddele, at Naser Khader ikke længere var medlem af hverken parti eller folketingsgruppe, efter at en advokatundersøgelse af anklager om seksuelle overgreb og krænkende adfærd mod syv kvinder endelig var landet på formandens skrivebord.

Direkte adspurgt kunne Søren Pape bekræfte, at han første gang hørte rygterne om Khaders adfærd for »et par år siden.«

Khader skulle ifølge den konservative leder være blevet konfronteret ad flere omgange af folketingsmedlemmer, der havde hørt dette og hint om Khaders opførsel. Dog uden at partiet officielt undersøgte sagerne.

Foto: Asger Ladefoged

»Vi kan ikke reagere, uden at vi får konkrete henvendelser. Det kan vi ikke. Man kan ikke fyre folk på baggrund af sladder, svarede den konservative formand på blandt andet B.T.s spørgsmål.

Pape forklarede samtidig, at han ikke personligt har fået konkrete henvendelser fra kvinder, »så vidt jeg husker«, og forsvarede, at man ikke tidligere har sat en undersøgelse i gang.

»Vi har gjort det her ordentligt, og Naser har fået alle muligheder for at komme til orde og fortælle sin side af sagen.«

»Efter at have fået undersøgelsen, har jeg ikke været i tvivl. Jeg mener ikke, at det foreneligt med vores parti,« lød det fra Søren Pape om anklagerne mod Khader.

Foto: Philip Davali

Efterfølgende stod endnu en kvinde frem i B.T. og Berlingske med en lignende historie om folketingspolitikeren.

Det var efter de vidnesbyrd, at De Konservative startede en advokatundersøgelse, hvor i alt syv kvinder altså henvendte sig og fortalte om episoder med Naser Khader.

Det er klart, at det kunne have været godt, hvis vi havde lavet den whistlebloverordning noget før Søren Pape Poulsen

Det var først i slutningen af 2020, at partiet oprettede en whistleblowerordning, hvor man kan henvende sig med oplevelser med krænkelser og grænseoverskridende adfærd.

Og på pressemødet erkendte Søren Pape Poulsen, at partiet skulle have givet folk mulighed for at henvende sig noget hurtigere.

»Det er klart, at det kunne have været godt, hvis vi havde lavet den whistlebloverordning noget før. Vi har dog lavet den.«

Foto: Mads Claus Rasmussen

Udover de syv kvinder har 17 vidner deltaget i advokatundersøgelsen, der er foretaget af advokatfirmaet Plesner.

Det var et enigt forretningsudvalg og folketingsgruppe, der traf beslutningen om at smide Khader ud af partiet. Og Pape leverede beskeden til det nu tidligere gruppemedlem »ansigt til ansigt«.

Kilder i partiet fortæller til B.T., at Khaders exit er en enorm lettelse, og at man har holdt vejret i de uger, advokatundersøgelsen har været i gang.

Khader selv afviser alle anklagerne og har i et opslag på Facebook skrevet, at han er »rystet« over Pape og partiets beslutning.

'Jeg er rystet over, at bevisbyrden er vendt på hovedet, så jeg skal dokumentere min uskyld omkring hændelser, der påstås at have fundet sted for op til 21 år siden,' skriver Naser Khader.

'Ingen har politianmeldt mig for noget, og jeg er overbevist om, at ingen af sagerne holder i retten – det vil tiden vise,' tilføjer han.

Naser Khader fortsætter i Folketinget som løsgænger.