En kæmpe kaffeplet på en kridhvid skjorte havde nær spoleret årets vigtigste tale for Søren Pape Poulsen.

Da han sidste weekend tog imod partifællerne ved året konservative landsråd i Herning Kongrescenter, var han iført et nydeligt grønt slips, der matchede den konservative farve.

Da Søren Pape Poulsen kort efter gik på talerstolen og holdt årets - for ham - vigtigste tale, var slipset pludselig mørkeblåt med gule striber.

I et opslag på Facebook forklarer den konservative leder årsagen til det hurtige tøjskiftet.

Pape blev nemlig ramt af en mere end almindelig akut tøjkrise, kort før han skulle på talerstolen.

'Tre minutter før jeg skal på scenen, taber jeg en halv liter kaffe ud over mig selv!' fortæller han og beskriver panikken, han følte, da han på det mest uheldige tidspunkt stod i en hvid skjorte, som ikke bare var sjaskvåd.

Både skjorte og slips havde fået en stor brun kaffeplamage.

To vakse medarbejdere smed bogstaveligt talt tøjet, så Søren Pape Poulsen nåede at få skiftet både skjorte og slips i tide.

Da formanden gik på talerstolen, hvad han skiftet tøj. Foto: Bo Amstrup Vis mere Da formanden gik på talerstolen, hvad han skiftet tøj. Foto: Bo Amstrup

'En medarbejder ser, at jeg har brug for akut hjælp, og han smider lynhurtigt skjorten (godt jeg har tabt mig lidt, så den passede), og en anden medarbejder giver mig sit slips, kort inden det i højtalerne lyder:

'BYD VELKOMMEN TIL PARTIFORMAND SØREN PAPE POULSEN'

Den konservative formand slutter sit opslag med at forklare, at kaffepletten også var skyld i, at han havde lidt flere nerver på end normalt.

'Pyha, hvis nogen så lidt sved på panden, da jeg startede min tale i lørdags, var det altså derfor. Tak for kaffe og rigtig god weekend til alle.'