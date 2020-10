Mens Venstres Jakob Ellemann-Jensen ligger derhjemme og kommer sig ovenpå en operation for diskusprolaps, så stjæler lederen for Det Konservative Folkeparti, Søren Pape, rampelyset. I hvert fald løber han med danskernes gunst.

Danskerne – uanset politisk overbevisning – vil eksempelvis meget hellere have Søren Pape som leder af oppositionen, end de vil have Jakob Ellemann-Jensen.

Det viser nye befolkningsundersøgelser, som analyseinstittuttet YouGov har foretaget på vegne af B.T.

Af de i alt 1.254 danskere, som YouGov har spurgt, foretrækker 42 procent af dem Søren Pape som leder af oppositionen og dermed mulig næste statsminister, hvis blå blok kan vippe Mette Frederiksen af pinden.

Gid jeg var lige så populær Marcus Knuth, politisk ordfører for Konservative

Det er langt bedre end Jakob Ellemann-Jensen, som må konstatere at kun 26 procent – altså lige lidt over hver fjerde – synes bedst om ham som oppositionsleder.

Og så er der alle dem, som ikke ved, hvem de foretrækker. Det er knap en tredjedel med 32 procent.

En god måling kommer sjældent alene. B.T. har – også via YouGov – undersøgt, hvad danskerne synes om de forskellige partileder, ved at spørge »uanset dine politiske præferencer, hvad synes du så om følgende personer?« og her ligger Pape næsten i top kun overgået af statsminister Mette Frederiksen.

49 procent svarer enten »godt« eller »meget godt« om Søren Pape. Mette Frederiksen ligger på 61 procent her, men Jakob Ellemann-Jensen ligger på sølle 29 procent.

Jakob Ellemann-Jensen er oppositionens statsministerkandidat - men danskerne ville ønske, at det var Søren Pape. Foto: Henning Bagger Vis mere Jakob Ellemann-Jensen er oppositionens statsministerkandidat - men danskerne ville ønske, at det var Søren Pape. Foto: Henning Bagger

Alle disse målinger spreder naturligvis glæde i Det Konservative Folkeparti, som på trods af folkets opbakning ikke har lyst til at sige, om de godt kunne tænke sig, at Søren Pape blev statsminister fremfor Ellemann-Jensen.

»Gid jeg var lige så populær,« siger partiets politiske ordfører, Marcus Knuth, og fortsætter:

»Det er vi jo fantastisk glade for. Især fordi, at vi jo også kan se på meningsmålingerne at vi over tid er gået betydeligt frem og har fået opbakning fra mere end 10 procent af stemmerne, hvor vi fik 6,6 procent ved valget,« siger han.

Marcus Knuth kan forstå danskernes glæde ved Søren Pape fremfor Ellemann-Jensen. Knuth skiftede nemlig selv parti fra Venstre til Konservative i november sidste år.

Det viser B.T.s måling om Pape og Jakob Ellemann-Jensen Søren Pape, partiformand for Det Konservative Folkeparti, er populær i den brede befolkning. 19 procent synes »meget godt« om ham og 30 procent synes »godt« om ham. 27 procent siger, at de »hverken synes godt eller dårligt« om ham og ni procent siger »dårligt« og tre procent siger »meget dårligt om ham. Tallene for Jakob Ellemann-Jensen er betydeligt dårligere i Yougovs måling. Otte procent siger, at de synes »meget godt« om Jakob Ellemann-Jensen og 21 procent siger de synes »godt« om ham. 33 procent siger at de »hverken synes godt eller dårligt« om ham. Til sidst siger 19 procent, at de synes »dårligt« om ham og otte procent siger »meget dårligt«.

»Det gjorde jeg blandt andet fordi, at jeg bakkede op om Søren Pape som person og som politisk leder.«

Går I så efter statsministerposten?

»Den debat går vi ikke ind i. Det bliver for hypotetisk. Vi glæder os over målingerne, men vi har trods alt kun 13 mandater i øjeblikket.«

Men hvis I nu fik en masse mandater?

»Nej, vi slår koldt vand i blodet. Vi er glade for opbakningen, men det bliver for hypotetisk at gå ind i.«

Så spørger jeg dig. Du er politisk ordfører for Det Konservative Folkeparti. Kunne du ikke godt tænke dig, at Søren Pape blev statsminister?

»Haha, jeg vil ikke ind i den debat. Jeg vil dog gerne sige, at jeg synes, Søren er den suverænt dygtigste politiske leder, som vi har i Danmark. Så kan du jo lægge i det, hvad du vil,« siger Marcus Knuth.

Selv Venstres egne vælgere holder af Søren Pape Poulsen. Faktisk foretrækker 35 procent af dem Søren Pape som oppostionsleder, viser YouGovs måling. 57 procent foretrækker stadig Ellemann-Jensen.

B.T.s politiske redaktør, Henrik Qvortrup, forklarer, at Søren Pape rider på en bølge.

»Han har tur i den. Desuden ser man ofte i politik, at succes er selvforstærkende,« siger Qvortrup og peger på især to ting, som går godt for Pape.

»Ellemann-Jensen står svagt i en splittet opposition, så konkurrencen herfra er ikke overvældende. Desuden har Pape ikke nogen dumme sager, som belaster ham,« forklarer Qvortrup.

Hvorfor vil han ikke sige, om han gerne vil være statsminister eller ej?

»Det venter han med, så lang tid som han overhovedet kan. Hvis han først melder det ud, så er det et helt andet spil, som han spiller, hvor der kommer et meget stærkere og mere kritisk fokus på ham. Og så skal man ikke glemme, at han trods alt har meget færre mandater,« siger Qvortrup.