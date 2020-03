De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, er ekstra bekymret, i takt med at coronasmitten spreder sig med stor hast i Danmark.

I Bjerringbro sidder hans 87-årige far med KOL, som er en kronisk lungesygdom. Han er en del af den allermest udsatte gruppe af danskere, der potentielt kan dø af coronavirussen.

»Han puster, hvis man bare skal gå lidt. Så selvfølgelig er jeg meget nervøs. Jeg har ringet til mine forældre og sagt, at de skal undgå at gå uden for døren, hvis de kan undgå det,« siger Søren Pape.

For at forsinke coronasmitten var Søren Pape torsdag aften med til at vedtage en historisk hastelovgivning, som griber vidt ind i borgernes rettigheder.

Bl.a. kan myndighederne nu tvinge folk til at lade sig teste for coronavirus, ligesom der gives hjemmel i loven til at forbyde adgang til sygehuse, butikker og offentlige institutioner.

Men den konservative formand erkender, at der er meget, som hverken politikerne eller myndighederne kan styre.

»Jeg støtter op om de vidtgående indgreb fra regeringens side. Men vi må også indse, at lige meget hvad vi gør, så kan vi i bedste fald kun begrænse coronasmitten,« siger han.

»I sidste ende må vi sætte vores lid til nogle magter, vi ikke selv kan styre.«

Hvem er de udsatte?

De mest udsatte borgere er ældre, svækkede borgere.

Sundhedsstyrelsen klassificerer risikogruppen som ældre, især over 80 år, eller folk, der i forvejen er svækket af sygdom.

Det kan f.eks. være hjerte-kar-sygdom, kronisk lungesygdom, nedsat immunforsvar, kræft eller diabetes.

Personer, som befinder sig i risikogruppen, skal ifølge myndighedernes råd holde sig fra al menneskelig kontakt, som ikke er absolut nødvendig.

Men mange ældre borgere er afhængige af hjemmehjælp flere gange dagligt. Og det kan ikke undgå at medføre en risiko for smitte.

»Mine forældre får hjemmehjælp to gange om dagen, og det kan de ikke undvære. Det er en kæmpe udfordring, og det stiller meget store krav til vores sundhedspersonale, der skal passe vores ældre,« siger Søren Pape.

Søndag morgen er der 827 smittede i Danmark, hvoraf vi har oplevet to corona-relaterede dødsfald.

Begge var personer over 80 år, som var svækkede i forvejen.