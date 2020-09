Den tidligere justitsminister er mestendels glad. Men han er også skuffet.

Eller som han siger:

»Det undrer mig simpelthen, at vi ikke var inviteret. Der har måske siddet et eller flere partier, som ikke ville have os med,« siger Søren Pape Poulsen (K) til B.T.

Baggrunden for den konservative formands skuffelse skal findes i et pressemøde i en baggård i København tirsdag.

Her stod den socialdemokratiske justitsminister Nick Hækkerup sammen med en række ordførere fra regeringens støttepartier med store smil og offentliggjorde en ny lov.

Ord som 'epokegørende', 'historisk' og 'fantastisk' blev brugt.

En ny samtykkelov på voldtægtsområdet blev offentliggjort.

Udelukkende af røde partier.

Justitsminister Nick Hækkerup (S), Jeppe Bruus (S), Rosa Lund (EL), Karina Lorentzen (SF) og Kristian Hegaard (R) præsenterer ny aftale om samtykkelov i Justitsministeriets gård tirsdag 1. september 2020. Foto: Emil Helms

Og det er her, man skal finde årsagen til Søren Pape Poulsens frustration.

Arbejdet, som Nick Hækkerup og støttepartierne præsenterede, gik for alvor i gang lidt mere end to år tidligere.

Her havde den daværende justitsminister, Søren Pape Poulsen, netop modtaget tre kvinder på sit kontor – få meter fra baggården, som Nick Hækkerup benyttede tirsdag.

Fælles for alle tre kvinder var, at de havde oplevet noget af det mest smertefulde, en person kan blive udsat for:

Voldtægtsofre og pårørende på vej til møde med justitsminister Søren Pape Poulsen (K). Liv, Anette, Emilie, Tannie og Jette, onsdag 15. august 2018. Foto: Jens Nørgaard Larsen

En voldtægt.

»Da jeg sad og kiggede de tre kvinder ind i øjnene, mens de fortalte mig om deres voldsomme oplevelser, der ændrede jeg holdning til samtykke. Og derfra satte jeg straks en masse ting i gang på området,« siger Søren Pape Poulsen til B.T.

De tre kvinders møde med den daværende justitsminister var foranlediget af B.T., som gennem hele sommeren 2018 og i mere end 60 artikler havde beskrevet store huller i den danske voldtægtsindsats og -lovgivning.

Et af kvindernes store ønsker var en lovgivning baseret på samtykke.

Herfra gik et arbejde i gang, som kulminerede tirsdag i baggården i København. Men altså uden manden, der satte det hele i søen.

»Det vigtigste for mig er den nye lov, som forhåbentlig hjælper kvinder som dem, der var på besøg på mit kontor for to år siden. Men når det er sagt, så kan jeg ikke komme med ét godt argument for, hvorfor vi ikke blev inviteret med til de forhandlinger,« siger Søren Pape Poulsen.

»Det skulle da lige være, at der er et parti i forhandlingerne, som ikke ønskede os med, fordi de ville have, at det skulle være en ren rød lov,« siger han.

Officielt har forklaringen fra justitsministeren været, at man ønskede at holde forhandlingerne om en ny voldtægtslov hos de partier, der var sammen om det forståelsespapir, som regeringen og støttepartierne SF, Radikale Venstre og Enhedslisten baserede den socialdemokratiske regering på.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) under præsentationen af ny aftale om samtykkelov i Justitsministeriets gård tirsdag 1. september 2020. Foto: Emil Helms

Men det giver Søren Pape Poulsen ikke meget for.

»Hvorfor i himlens navn laver man ikke en bred aftale, når vi taler om så vigtig en lov. Jeg forstår det ikke. Det er noget Christiansborg-plidder-pladder. Jeg anede ganske enkelt ikke, at lovforslaget var på vej, før de fremlagde det på pressemødet,« siger han.

Den samme undren har B.T.s politiske redaktør, Henrik Qvortrup.

»Jeg kan sagtens forstå, at Pape synes, det her er mærkeligt. Og det giver ikke mening at bruge forståelsespapiret som undskyldning, når man eksempelvis tidligere kunne lave en bred aftale om klimaet. Det lugter af, at man ønsker en udelukkende rød lov,« siger han.

Efter lovforslaget blev fremlagt, gik Søren Pape Poulsen på Twitter og luftede både sin begejstring.

Og frustration.

'Til de afsindigt seje kvinder, som i min ministertid åbnede mine øjne for, vi har brug for en ny voldtægtslovgivning. Tak! Nu præsenteres det. Jeg er ked af, S aldrig inviterede til forhandlinger, men det ændrer ikke på, at jeg stærkt håber, det er noget, vi kan være med i,' skrev han.

I kommentarfeltet tilkendegiver både SF's formand, Pia Olsen Dyhr, og Radikale Venstres politiske ordfører, Sofie Carsten Nielsen, glæde over Pape Poulsens udmelding.

Voldtægtsofre og pårørende mødes med justitsminister Søren Pape Poulsen (K). Emilie og Liv, onsdag 15. august 2018. Foto: Jens Nørgaard Larsen

B.T. har bedt Enhedslistens retsordfører, Rosa Lund, som var med på pressemødet tirsdag, om en kommentar til Søren Pape Poulsens udtalelser.

Retsordføreren undrer sig over kritikken fra Pape Poulsen.

Hun troede nemlig ikke, at Konservative med Søren Pape Poulsen i spidsen gik ind for en samtykke-baseret lovgivning:



»Konservative gik ikke ind for en samtykke-lovgivning inden valget sidste år. Det sagde Pape selv fra talerstolen i Folketinget. Han affejede det lovforslag, som vi sammen med resten af venstrefløjen havde fremsat om samtykke. Han ville i stedet have en baseret på frivillighed. Og det er to forskellige ting,« siger Rosa Lund.



»Jeg synes bare, det er fedt, hvis Konservative går ind for loven. Men der er ikke noget usædvanligt i, at fire partier er gået sammen om et lovforslag som det her,« siger hun.