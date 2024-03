Overdrevne fagter og ansigtsudtryk under lovbehandling og debat skal stoppes, mener Folketingets formand.

Folketingets formand, Søren Gade (V), har fået nok af vilde fagter i Folketingssalen.

Det skriver Politiken, der har set et brev, som Søren Gade har sendt til partierne, hvori han opfordrer til at stoppe med fagter og udtryk, når der behandles love eller holdes taler og debatter i salen.

- Vi oplever desværre, at der af og til er medlemmer, der fra deres pladser kommer med markante ikkeverbale reaktioner på taler - for eksempel i form af overdrevne fagter og lignende.

- Det får forhandlingen til at fremstå mindre respektfuld og værdig, og vi henstiller til, at det stopper, skriver Gade ifølge Politiken i brevet.

Søren Gade har sendt brevet på vegne af Folketingets Præsidie, som er Folketingets ledelse.

Han uddyber over for Politiken, at det eksempelvis kan dreje sig om, hvis politikere sidder og ryster på hovedet, når andre siger noget.

Der er ikke indkommet særskilte skriftlige klager over problematikken, siger Gade til avisen. Men der er nogle, der har nævnt den mundtligt.

Det er ikke første gang, at Søren Gade finder de hårde ord frem i denne valgperiode. I december var det regeringens ministre, der fik en opsang.

Dengang gjaldt det for langsomme svar på udvalgsspørgsmål. Det er spørgsmål, som folketingsmedlemmerne kan stille til ministrene.

- Præsidiet finder den aktuelle statistik over ministrenes svartider meget utilfredsstillende og ønsker, at andelen af rettidigt besvarede udvalgsspørgsmål fremadrettet øges markant, lød det i starten af december i et brev stilet direkte til statsminister Mette Frederiksen.

Søren Gade, der tidligere har været minister, har været Folketingets formand siden november 2022.

/ritzau/