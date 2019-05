Søren Gade (V) tager efter sin store valgsejr søndag afstand fra sin partiformand, Lars Løkke Rasmussen. En kommentator kalder det for 'skadeligt' og 'voldsomt'.

Søren Gade blev en af de helt store vindere, da han søndag var med til at sikre Venstre et overraskende godt valg til Europa-Parlamentet.

Med over 200.000 personlige stemmer blev han nummer to efter partikollegaen Morten Løkkegaard (V) på toplisten over stemmeslugere.

Hans partiformand, Lars Løkke Rasmussen, var da også en glad mand, da det overraskende resultat stod klart søndag.

Men selvom Søren Gade via sine mange nordjyske stemmer har givet Lars Løkke Rasmussen en stor politisk gave og overraskelse, så er der bestemt ikke varm luft mellem de to.

Det kan man læse i et interview med Nordjyske.

»Der var én, der i dag sagde til mig: 'Nu bliver du Lars Løkkes bedste ven, i hvert fald de næste ni dage.' Men du kan tro, jeg ikke skal ud og hænge på bannere sammen med Lars Løkke. Jeg passer på min egen troværdighed.«

»Men for Venstre kan dette her godt påvirke udfaldet positivt 5. juni. Alle vil jo gerne være på et vinderhold,« siger Søren Gade til Nordjyske.

Michael Kristiansen, politisk kommentator og tidligere særlig rådgiver for Anders Fogh Rasmussen i Venstre, kalder Søren Gades kritik for 'voldsom'.

»Det blotlægger den bitterhed og strid, der er i Venstre. Og det er velkendt, at Søren Gade og Lars Løkke Rasmussen ikke har det bedste forhold.«

»Men det er voldsomt, at Søren Gade så åbenlyst siger, at han ikke gider være en del af Løkkes sejr. Det er hans egen sejr,« siger Michael Kristiansen.

Den tidligere forsvarsminister Søren Gade og Lars Løkkes forhold har gennem et stykke tid været udfordret.

Det skyldes ikke mindst, at Søren Gade efter et comeback til politik blev gjort til gruppeformand til trods for et klart ønske om at blive minister.

Og da Gade offentliggjorde sit ønske om at stille op til EP-valget, blev han af Venstres top med egne ord 'sparket ned på en fjerdeplads' på partiets liste til valget.

Han mener da også, at han kunne have hjulpet Venstre endnu mere, hvis man havde brugt ham aktivt i EP-valgkampen i hele landet.

»På Sjælland har der ikke været én plakat med mig. Det er jo partiets valg, men på et tidspunkt blev jeg ærlig talt så irriteret, at jeg købte nogle annoncer på Sjælland bare for at vise flaget,« siger Søren Gade til mediet.

Og netop den kommentar genkender Michael Kristiansen.

»Der har været to valgkampe i Venstre til EP-valget. Morten Løkkegaards og så Gades egen valgkamp. Et EP-valg er også et personvalg, og her havde Venstre så de to store stemmeslugere i hver landsdel.«

»Men det er problematisk, når den ene (Søren Gade, red.) så åbenlyst som her siger, at Venstre ikke skal bruge ham i deres folketingsvalgkamp.«

»Det er virkelig dybt skadeligt for partiet, for det bliver jo historien nu i stedet for Venstres valgsejr,« siger han.

TV 2 har fået fat i Søren Gade og bedt ham uddybe kritikken. Her siger han, at citatet i Nordjyske måske er strammet lidt op. Men han vedholder, at han i valgkampen ikke vil hjælpe Venstre yderligere, end hvad han har lovet:

»Jeg vil ikke lade mig misbruge.«

»Jeg er en del af holdet og vil selvfølgelig overholde alle mine planlagte aftaler, men jeg bliver nødt til at tænke på min egen integritet og har derfor ikke tænkt mig at stille op til nye arrangementer hos vælgergrupper, jeg slet ikke har haft noget med at gøre,« siger Søren Gade.

Han siger desuden, at det ikke er møntet på Lars Løkke Rasmussen.