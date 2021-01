Rigsretssagen mod Inger Støjberg kommer ikke til at føre til dom, tror Venstres EU-parlamentariker Søren Gade.

Venstres EU-parlamentariker Søren Gade ville ikke have stemt for en rigsretssag mod Inger Støjberg (V), hvis han havde siddet i Folketinget.

Det fortæller han til Dagbladet Holstebro-Struer.

- Jeg tror ikke, at hun vil blive dømt, og jeg synes, at sagen er for lille, siger Søren Gade til dagbladet.

På et gruppemøde torsdag besluttede Venstres folketingsgruppe, at partiet vil stemme for en rigsretssag mod Støjberg. De enkelte medlemmer bliver dog fritstillet, og ni medlemmer, inklusive Støjberg selv, agter at stemme imod.

Sagen handler om ulovlig adskillelse af alle asylpar, hvor den ene var mindreårig, uden individuel vurdering i 2016. Dengang var Støjberg den ansvarlige minister.

Da der i maj 2019 var EU-parlamentsvalg i Danmark, var Søren Gade et af valgets helt store stemmeslugere.

Med 201.626 personlige stemmer på landsplan blev han kun overgået af partikollega og Venstres daværende spidskandidat, Morten Lykkegaard.

Derudover har Søren Gade en fortid som forsvarsminister i næsten seks år fra 2004 til 2010.

Her trådte han tilbage som forsvarsminister blandt andet efter den såkaldte jægerbogssag.

I 2015 gjorde Søren Gade comeback i landspolitik efter en afstikker til blandt andet interesseorganisationen Landbrug & Fødevarer, da han stillede op til Folketinget igen.

Ved folketingsvalget i 2015 blev Søren Gade den politiker, der fik femte flest personlige stemmer. Han fik med næsten 29.000 personlig stemmer næsten lige så mange som daværende V-formand Lars Løkke Rasmussen.

Gade har også tidligere været en støtte for Støjberg. Eksempelvis da hun efter folketingsvalget i 2019 i første omgang ikke fik en plads i folketingsgruppens ledelse.

Dengang advarede han om, hvad konsekvenserne i hans øjne ville blive, hvis Venstre ikke i tilstrækkelig grad appellerede til de vælgere, som Støjberg i hans øjne appellerer til:

- De kan risikere at miste nogle af de vælgere, som Inger Støjberg har været garant for, at få tilbage igen, sagde Gade dengang til TV Midtvest.

- Den fløj og Ingers holdninger har stor rod hos befolkningen. Der er mange, det er bekymret for indvandring.

/ritzau/