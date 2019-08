Tidligere forsvarsminister og gruppeformand Søren Gade (V) fortæller til TV Midtvest, at han er skuffet over, at Inger Støjberg ikke er blevet en del af den nye ledelse af Venstres folketingsgruppe.

- Jeg er bekymret for, hvem der nu skal repræsentere de synspunkter, der har været skyld i, at så mange mennesker er vendt tilbage til Venstre ved sidste folketingsvalg, siger Søren Gade til TV Midtvest.

Opdateres...

/Ritzau/