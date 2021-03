»Det var som at køre med 100 kilometer i timen ind i en mur.«

Sådan beskriver europaparlamentsmedlemmet Søren Gade (V) i et indlæg i Kristeligt Dagblad om, hvor hårdt det var at miste sin kone, Helle, tilbage i 2008.

Et tidspunkt, hvor han var forsvarsminister og en ret stor profil i Anders Fogh Rasmussens regering.

Og kunne han leve sit liv om, ville han være stoppet som minister, da hans kone døde.

Her ses forsvarsminister Søren Gade og fru Helle Buskbjerg Poulsen i 2004 ankomme til bryllupsfesten for kronprins Frederik og kronprinsesse Mary i teltet på Fredensborg Slot. I 2008 døde Helle Buskbjerg Poulsen af kræft. Foto: Jeppe Michael Jensen Vis mere Her ses forsvarsminister Søren Gade og fru Helle Buskbjerg Poulsen i 2004 ankomme til bryllupsfesten for kronprins Frederik og kronprinsesse Mary i teltet på Fredensborg Slot. I 2008 døde Helle Buskbjerg Poulsen af kræft. Foto: Jeppe Michael Jensen

»I dag fortryder jeg, at jeg ikke selv sagde stop som minister, da Helle døde. Jeg har altid sagt til mine døtre, at de skal redde sig selv, fordi der ikke kommer nogen anden og gør det. Men her blev jeg ramt af mine egne ord. Jeg kunne ikke redde mig selv,« skriver han i Kristeligt Dagblad.

Søren Gade mener, at mange ting ville have været lettere for både ham selv og hans døtre, hvis han var stoppet som minister.

Men han var som »en bokser, der altid havde endnu en kamp, han lige skulle vinde«.

I starten af 2010 blev Forsvaret ramt af flere skandalesager, der gjorde, at han valgte at trække sig som forsvarsminister.

Søren Gade var dybt berørt, da han overdrog Forsvarsministeriet til Venstres Gitte Lillelund Bech tirsdag 23. februar 2010 efter ministerrokade. Foto: Linda Kastrup Vis mere Søren Gade var dybt berørt, da han overdrog Forsvarsministeriet til Venstres Gitte Lillelund Bech tirsdag 23. februar 2010 efter ministerrokade. Foto: Linda Kastrup

»Min politiske handlefrihed er blevet indskrænket, og det kan jeg ikke leve med som minister,« sagde Søren Gade til Berlingske, da han 23. februar 2010 valgte at trække sig.

Perioden efter var også rigtig hård for ham.

Ja, han var mutters alene, når pigerne gik ud ad døren i huset.

»Da jeg stoppede som minister, var jeg helt nede og suge grundvand. Mine piger var 18 og 20 år og på vej ud ad døren for at studere i Aarhus, så jeg var mutters alene. Telefonen stoppede også med at ringe. Det viste sig, at jeg ikke havde alle de venner i politik, som jeg troede,« skriver han i Kristeligt Dagblad.