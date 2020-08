Venstre-profilen Søren Gade, der i 2019 stormede ind i EU-Parlamentet med over 200.000 personlige stemmer, har langet hårdt ud efter EU med en række opsigtsvækkende udtalelser.

Søren Gade har nu siddet i Europa-Parlamentet i godt et år, og han har ikke været videre imponeret over det, han har set og oplevet.

»Jeg er overrasket over, hvor føderal tankegangen er i Europa-Parlamentet. Den der umættelige appetit på øget integration,« siger Søren Gade blandt andet til DR-programmet Genstart og siger blandt andet også:

»EU er en kæmpe baby, der sidder med åben mund og bare vil spise og blive ved og ved og ved. Altså: Flere penge ind i munden, mere indflydelse.«

Søren Gade er blandt andet meget kritisk over for det budget for EU, der netop er blevet lagt, samt den genopretningspakke, hvor EU-landene blandt andet låner 750 milliarder euro og deler 390 af dem ud uden modydelser til de lande, der er hårdest ramt af coronakrisen.

Han kalder både budget og hjælpepakke ‘voldsomt dyrt’ og mener, at det er forkert, at Danmark skal øge sit bidrag til EU med adskillige milliarder de kommende år.

I stedet bør EU spare på sit budget, lyder det.

Søren Gade varslede allerede for to uger siden, at han overvejer at stemme nej til aftalen i Europa-Parlamentet. Det skete i et større interview med Berlingske.

»Nu står aftalen jo ikke og falder med Søren Gade fra Holstebro, men jeg kunne sagtens have et behov for at stemme imod. Jeg synes, føderalisterne har fået for meget medvind i den,« sagde Søren Gade blandt andet.

I så fald stemmer han højst sandsynligt direkte modsat af sine partifæller i Venstre.

Og det paradoksale i, at Søren Gade melder så kritisk ud om EU, når han er medlem af Venstre, hvis formænd har det med at gå i EU-sokker for at signalere opbakning til EU, påpeges også i Genstart af værten Knud Brix.

Søren Gade gentager flere gange, at han går ind for EU. Han understreger, at han blot er imod, at ‘EU blander sig i alt og vil have flere penge’.

Derudover erkender Søren Gade, at han nok er lidt mere EU-skeptisk end sine partifæller hjemme i Danmark.