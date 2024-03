»Folketinget har mistet en markant skikkelse og et godt menneske,« udtaler Folketingets formand, Søren Gade (V), i et mindeord for Søren Pape Poulsen.

Her fortæller Gade også, hvorfor Pape efter hans mening forblev helt sin egen.

»Han var et menneske med en høj troværdighed. Tro mod De Konservative mærkesager om blandt andet retspolitik og skattepolitik, men også tro mod sin natur som et hjerteligt og ordentligt menneske, der ikke stødte sine politiske modstandere fra sig,« lyder det fra Søren Gade.

»Han kom forholdsvis sent ind i landspolitik, og det var nok grunden til, at han forblev helt sin egen,« fortsætter Folketingets formand i mindeordet.

Søren Pape Poulsen døde i går, lørdag, klokken 13.13. Dagen forinden havde han pludseligt fået en hjerneblødning, mens han holdt tale under Det Konservative Folkepartis hovedbestyrelsesmøde i Vejen.

Nyheden om Søren Pape Poulsens død som blot 52-årig har efterladt mange i en tilstand af sorg og chok.

Også Søren Gade og Papes andre kolleger på Christiansborg.

»Som kolleger er vi i chok over beskeden om hans alt for tidlige død. Det kommer til at tage lang tid, før det går op for os, at vi ikke mere skal se hans smilende ansigt og høre hans perlende latter,« skriver Søren Gade.

Han tilføjer, at Søren Pape Poulsens lyse sind og væremåde gav ham mange venner på Borgen.

»Når han debatterede i Folketingssalen, var det ofte med et glimt i øjet. Han tog ikke sig selv højtideligt, og det gav ham mange venner på Christiansborg. Man kunne være politisk uenig med Søren Pape Poulsen, men man kunne ikke andet end holde af ham,« fortæller Søren Gade.

Søren Pape Poulsen var borgmester i Viborg i 2010 til 2014, hvor han blev valgt til formand for Det Konservative Folkeparti.

Ved det efterfølgende valg i 2015 blev han valgt ind i Folketinget, hvor han har siddet lige siden.

Fra 2016 til 2019 var Søren Pape Poulsen Justitsminister.

Nu er han pludselig blevet revet bort.

»Mine tanker er hos Søren Pape Poulsens forældre og anden familie i denne svære tid,« skriver Søren Gade , før han afslutter mindeordet med ordene:

»Æret være Søren Pape Poulsens minde.«