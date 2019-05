Efter en telefonsamtale er der angiveligt ingen kurrer på tråden mellem Løkke og Gade

EP-valgets store stemmesluger Søren Gade (V) ringede tirsdag til sin formand, statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Anledningen var to større interview i Nordjyske og B.T., hvor han kritiserer Venstres strategi ved EP-valget og giver indtryk af, at han ikke vil hjælpe Lars Løkke i valgkampen.

»Jeg skal ikke ud og hænge på bannere sammen med Lars Løkke. Jeg passer på min egen troværdighed,« sagde Gade til Nordjyske.

»Der hang ingen plakater med mig på Sjælland. Og i modsætning til spidskandidaten, som fik masser af hjælp, fik jeg ingen penge og måtte klare alt selv,« sagde han til B.T.

FV19: Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), finansminister Kristian Jensen (V) og uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) præsenterer en række initiativer for et stærkere erhvervsliv. Pressemøde i København onsdag den 29. maj 2019. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere FV19: Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), finansminister Kristian Jensen (V) og uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) præsenterer en række initiativer for et stærkere erhvervsliv. Pressemøde i København onsdag den 29. maj 2019. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Baggrunden for historien er, at der angiveligt er et dårligt forhold mellem Gade og Løkke, efter at Gade hjalp Løkke i formandsopgøret i 2014 og senere ikke blev fundet værdig til en relevant ministerpost.

Søren Gade understreger dog over for Ritzau, at det ikke er Løkke, der er problemet.

Han har bare ikke følt, at partiet har bakket ham nok op forud for europaparlamentsvalget.

»Det handler ikke om Lars Løkke Rasmussens troværdighed, men om min egen. Der er ikke noget problem der. Jeg har bare ikke optrådt i reklamer på Sjælland forud for europaparlamentsvalget, og så mener jeg ikke, at jeg kan gøre det efter valget,« siger Søren Gade.

Lars Løkke siger:

»Jeg snakkede med Søren flere gange i går, og bare vent at se, der er ingen problemer der. Nu tager vi sammen på Café Hack på lørdag.«

»Søren Gade ringede selv til mig af egen drift. Han følte sig noget irriteret over den måde, det var skarpvinklet på, så der er ingen problemer der.«

Søren Gade afviser over for Ritzau, at han har i sinde at deltage i et nyt formandsopgør i Venstre.

Søren Gade (V). Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Søren Gade (V). Foto: Thomas Lekfeldt

»Jeg er på vej til Bruxelles, så jeg skal ikke sætte fingrene i nogen hvepsereder. Det klarer landsmøderne helt selv. Lars Løkke er helt sikkert den rigtige formand for Venstre. Han er valgt med stående applaus hver eneste gang, og jeg har selv været med til at sikre, at han blev det,« siger Søren Gade.

B.T. har også spurgt finansminister Kristian Jensen, hvad han mener om Søren Gades udtalelser.

»Søren Gade? Han er god,« lyder det kortfattede svar.