Folketinget har ikke tænkt sig at gøre mere i Alex Vanopslaghs boligsag, kunne Søren Gade i dag fortælle.

Det har Folketingets Præsidium besluttet, efter hvad Søren Gade beskriver som et »timelangt møde« med »grundige drøftelser«.

»Det betyder, at vi anser sagen som lukket,« siger Søren Gade, der afviser, at Folketinget holder hånden over Alex Vanopslagh.

»Der er ikke tale om, at vi beskytter nogen,« siger Folketingets formand, Søren Gade (V).

Hvem bestemmer i Folketingets Præsidium? Præsidiet består af Folketingets Formand og fire næstformænd. De kommer fra de fire største partier, som ikke har formandsposten. Præsidiet beskæftiger sig med »Folketingets indre forhold«, såsom ledelse af møderne i Folketingssalen og den daglige drift. Det er Folketingets formand, der tager de endelige beslutninger, da næstformændenes rolle formelt kun er rådgivende. Præsidiet vælges for ét år ad gangen. Lige nu består Folketingets Præsidium af: Formand Søren Gade (V)

1. næstformand Leif Lahn Jensen (S)

2. næstformand Jeppe Søe (M)

3. næstformand Karsten Hønge (SF)

4. næstformand Karina Adsbøl (DD)

Dermed går præsidiet imod den vurdering, som flere juridiske eksperter har givet udtryk for i Information; nemlig at sagen bør efterforskes.

Til det siger Søren Gade:

»Nu er det mit indtryk, at hvis man spørger længe nok i en flok med en population af 6000 advokater, så kan man helt sikkert få nogen, der kigger på den her sag forskelligt.«

Han tilføjer:

»Jeg er også omgivet af gode folk og juridiske hjerner, men jeg anerkender fuldt ud, at nogen kan have en anden opfattelse.«

Det er Enhedslisten, der efter eksperternes vurdering har rettet henvendelse til præsidiet for at få en vurdering af, om der er grundlag for en politianmeldelse.

Men der er altså ikke mere at komme efter, mener præsidiet, der ifølge Gade ikke har modtaget ekstern juridisk rådgivning i sagen.

»Det kan godt ske, at I ikke tror det, men der er blevet stillet mange kloge og intelligente spørgsmål fra mine kollegaer. Og vi kom så frem til den her konklusion, fordi vi mener, det er den rigtige.«

Og Søren Gade mener ikke, at man dermed kan sige, at Folketinget har fredet Alex Vanopslagh for at have brudt cpr-loven.

»Hvis man spørger Alex Vanopslagh, tror jeg ikke, at han føler sig fredet. Jeg tror ikke, at han har haft det supernemt det sidste halve år,« siger Søren Gade.

Alex Vanopslagh fik fra 2020 til 2022 uberettiget et tilskud på 30.000 kroner om året til dobbelt husførelse og en lejlighed stillet til rådighed af Folketinget.

Men Struer Kommune har konkluderet, at han brød cpr-loven ved at opholde sig for lidt i Struer, og derfor har han betalt tilskuddet tilbage og opsagt folketingsboligen, som han heller ikke var berettiget til.

Det samme gjorde Simon Kollerup (S) tilbage i 2015, da det kom frem, at han i flere år havde modtaget et skattefrit tilskud på 30.000 kroner om året samt fået stillet en gratis folketingslejlighed til rådighed, selvom han boede i en ejerlejlighed på Christianshavn en spytklat fra Folketinget.

Efter at tilskuddet for dobbelt husførelse blev betalt tilbage, valgte Folketingets Præsidium at lægge sagen ned.

Folketingets Præsidium har nu valgt at træffe præcis den samme afgørelse som i Simon Kollerup-sagen.

Alex Vanopslagh har gentagne gange afvist, at han brød reglerne bevidst.

Ifølge Dagbladet Information har en borger politianmeldt den liberale partileder.

Vælger politiet at rejse sigtelse og senere tiltale mod Alex Vanopslagh ud fra anmeldelsen, skal Folketinget stemme om, hvorvidt hans parlamentariske immunitet skal ophæves. Men det tager Søren Gade meget roligt.

»Nu er det sådan, at det står enhver frit for at politianmelde folk i det her land. Jeg har været minister, og hver gang der var en sag i pressen, så var der en venlig borger, der politianmeldte mig,« fortæller Søren Gade og tilføjer:

»Så jeg har sådan set været der.«

Han har ikke tænkt sig at tage initiativ til at ændre reglerne for tilbagebetaling, hvis politikere uretmæssigt får stillet en bolig til rådighed.

»Jeg har ingen planer om at ændre noget. Jeg har planer om at sige til mine kollegaer i Folketinget, at det nok er en god idé at sætte sig grundigt ind i de regler, vi arbejder under,« siger Søren Gade.

Ifølge Information har Boligøkonomisk Videncenter estimeret, at den gratis folketingslejlighed, som Alex Vanopslagh havde i 29 måneder, ville kunne lejes ud for cirka 10.000 kroner om måneden.

Det svarer til knap 300.000 kroner i sparet husleje.

Dem har Folketingets Administration ikke bedt ham tilbagebetale. Det er altså alene tilskuddet for dobbelt husførelse på 30.000 kroner årligt, Alex Vanopslagh har betalt tilbage.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Alex Vanopslagh.