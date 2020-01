Dansk Folkepartis Søren Espersen har en klar besked til Danmarks Radio, der har fået sindene i kog flere steder.

Efter et interview i Deadline er Søren Espersen så sur, at han kræver værten Steen Nørskov fyret.

»Han skal væk fra den stilling. Det mener jeg helt afgørende og vil også tage det op i Danmarks Radios bestyrelse, og jeg vil også gå til Kulturministeren med det,« siger han til Berlingske.

En udmelding, der kritiseres for at bryde med armslængdeprincippet for politikeres indflydelse på medier.

Blandt andet fra SF's gruppeformand Jacob Mark på Twitter:

'Kære Søren Espersen. Den tid er forbi, hvor I på putinsk maner kunne true jer til fyringer, afskedigelser, programændringer og lukninger af medier. Står det til mig kommer I ikke i nærheden af mediepolitikken de næste fem år med den slags udtalelser.'

Konflikten bunder i, at Steen Nørskov havde besøg af formanden for Trykkefrihedsselskabet, Aia Fogh, i anledning af, at foreningen havde givet den engelske islam-kritiker Tommy Robinson en pris.

Men værten Steen Nørskov behandlede Aia Fogh uetisk og »manipulerende«, mener folketingspolitikeren. Og derfor vil Søren Espersen nu aktivt arbejde for, at han skal fyres.

Til B.T. afviser Søren Espersen, at han bryder med armslængdeprincippet, da han ikke har nogen formel magt til at fyre DR-medarbejdere. Og svarer istedet med et svirp om, Steen Nørskov nu vil blive martyr, hvis han fyres efter kritkken fra Søren Espersen.

Søren Espersen, du er folketingspolitiker, og du siger, du vil have værten fjernet og gå til DR's bestyrelse og Kulturministeren med det ærinde. Er du blind for din egen magt?

»En ting er sikkert nu. Nørskov bliver aldrig nogensinde fjernet fra DR. Jeg har givet ham en livslang sikker ansættelse i Danmarks Radio. Hvis der er en i hele verden, der aldrig bliver afskediget fra DR, så er det Steen Nørskov. Han bør sende mig en vin og en æske chokolade som tak for hjælpen,« siger Søren Espersen.

I interviewet med Trykkefrihedsselskabets formand Aia Fogh afspillede værten Steen Nørskov en video af Tommy Robinson, der er troppet op på en journalists privatadresse. Her banker han på døren og kalder vedkommende for en kujon.

Herefter spørger værten Aia Fogh, om det er en værdig opførsel for en prismodtager.

Tommy Robinson hævder, at journalisten før episoden har samarbejdet med aktivister om at true islamkritikerens børn.

Men det fremgår ikke af indslaget, og derfor mener Søren Espersen, at indslaget er manipulerende.

Dansk Folkeparti har valgt præsten og debattøren Katrine Winkel Holm som repræsentant i DR's bestyrelse.

Det er her, Søren Espersen nu vil henvende sig.

Hun fortæller til B.T., at hun er helt enig med Søren Espersen i hans kritik.

»Det er Sørens gode ret at kritisere en DR-vært. Jeg synes, det er hans pligt som borger og politiker at stå vagt om DR's troværdighed og objektivitet. Står det skrevet i de ti bud, at man ikke må navngive?« siger Katrine Winkel Holm.

Vil du bruge din magt til at hjælpe ham?

»Jeg vil snakke med Søren om, hvordan vi griber det an,« siger Katrine Winkel Holm og tilføjer:

»Jeg griber det an, som jeg selv vil. Jeg har ikke noget problem med, at Søren Espersen udtrykker det ønske, for det jeg ved, han ønsker, er objektivitet og troværdighed.«

Deadline ville gerne have belyst beskyldningerne mod den engelske journalist, som Søren Espersen efterlyser.

Men de har ikke kunne finde dokumentation for det, og derfor bragte de det ikke.

»Vi vil gerne lytte til kritik af indslag, også i Deadline, men hverken redaktionen eller jeg har fundet noget eksempel på, at noget skulle være manipuleret eller fremstillet forkert over for Tommy Robinson eller Aia Fogh,« siger nyhedschef i DR, Thomas Falbe.

Derfor mener han heller ikke, at DR har noget at undskylde for.

Han mener derimod, at Søren Espersen er gået for langt.

»Jeg vil ikke blande mig i, hvad Søren Espersen mener. Som sagt vil vi altid gerne have en debat om vores udsendelser. Men jeg vil også sige, at jeg synes, det er uklædeligt, at et folkevalgt medlem af Folketinget direkte kræver navngivne medarbejdere fjernet eller fyret, fordi der er et interview, de ikke bryder sig om.«