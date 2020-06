I lørdagens udgave af P1-programmet 'Shitstorm' bliver Dansk Folkepartis næstformand, Søren Espersen så vred, at han afbryder interviewet og forlader studiet.

Et interview, han mener, er unfair og surrealistisk.

Søren Espersen er inviteret ind i programmet, fordi han har er havnet i en shitstorm - som programnavnet indikerer. Han har nemlig udtalt, at der ikke findes racisme i Danmark. En udtalelser, der får danskerne til tasterne, hvor folk blandt andet har skrevet, at Espersen lever i en anden verden.

Og netop diskussionen om, hvorvidt der findes racisme i Danmark, skal han tale med progarmmet to værter, Sanne Cigale og Mads Aagaard, om.

Det er den bedste og lykkeligste udvandring, jeg nogensinde har foretaget. Jeg var blevet inviteret til et surrealistisk program, hvor jeg ikke måtte sige noget...

Men nemt skulle det ikke være. Værterne præsenterer Søren Espersen for en række undersøgelser, der beviser, at der racisme i Danmark. For eksempel:

Et nyt studie fra Københavns Universitet viser, at minoritetsetniske kvinder uden tørklæde skal sende 18 procent flere ansøgninger for at komme til jobsamtale, selvom de har samme kvalifikationer som en etnisk dansk.

Og en undersøgelse fra Ankestyrelsen, der viser, at personer med mellemøstlig klingende navne skal sende 27 procent flere ansøgninger for at få en bolig, end personer med danske navne.

»Er det fake news?,« bliver Espersen efterfølgende spurgt.

Men det vil Søren Espersen slet ikke svare på. Det fremgår tydeligt, at Søren Espersen og værterne ikke er enige om, hvad racisme er, og at præmissen for programmet er skæv fra start. Til sidst træder værten Mads Aagaard i karakter:

»Du hører heller ikke efter, hvad jeg siger. Jeg ved godt, du er tidligere journalist, men i dag er det mig, der er journalist, og det er mig der stiller spørgsmålene.«

Helt galt går det dog, da værterne afspiller en voxpop for Søren Espersen. Her har den anden vært, Sanne Cigale, været ude på gaden for at spørge tilfældige mennesker, om det er sandt, at der ikke er racisme i Danmark.

Svarene er entydige:

»Det er løgn.«, »Det er der i hvert fald. Jeg er blevet spyttet på, fordi folk ikke kan lide sorte mennesker.«, »Jeg har selv oplevet det. Hver dag når man kommer ind i byen, oplever man, at folk hader udlændinge.«, og »Jeg har mulatte børn, og der findes racisme i Danmark.«.

Voxpoppen får Søren Espersen til at tænde af. For han mener, at værterne blander tingene sammen, og han spørger, hvem de har spurgt.

Værterne forklarer, at de har spurgt forskellige mennesker. Både hvide, mørke og en grønlænder.

Og så flød bægeret over.

Søren Espersen har nemlig grønlandsk familie.

»Jeg kommer her og har ganske få minutter til at forklare, det jeg vil. Så bruger i lang tid på at afspille det her, hvor folk taler om alt muligt andet. Nu taler vi om grønlændere. Jeg har en kæmpe grønlandsk familie,« siger Søren Espersen.

Til slut kalder Espersen for interviewet for unfair og surrealistisk og siger, at han ikke vil deltage mere. Herefter kan man høre, at han lægger hovedtelefonerne fra sig og går.