Dansk Folkepartis næstformand og udenrigsordfører er nu både logget ud af Twitter og Facebook.

Sønderborg. Søren Espersen, der er næstformand i Dansk Folkeparti, vil ikke længere læse eller besvare kommentarer på Twitter.

Men han beholder sin profil. Lidt endnu i hvert fald, siger en af DF's mest markante stemmer i den politiske debat.

- Jeg bruger for meget tid på det, og det vil jeg ikke mere. Indimellem vil jeg nok tweete noget, hvis der sker noget betydningsfyldt, men ellers vil jeg ikke, siger Espersen.

Han meddelte sin beslutning på Twitter i weekenden. Her skrev Espersen, at fremtidige henvendelser til ham skal sendes per mail til dfsesp@ft.dk.

For nogle år tilbage sagde Espersen farvel til Facebook. Han mener ikke, at Facebook egner sig til en politisk debat. Blandt andet på grund af tonen.

Ifølge Espersen er tonen på Twitter dog fin. Det er udelukkende et spørgsmål om tid, som gør, at han drosler ned. På længere sigt er DF'eren måske helt fortid på det sociale medie, siger han.

Men han vil fortsat spille en rolle i den politiske debat uden at være aktiv på et socialt medie, mener Espersen.

- Jeg mener ikke, at jeg har et ry for at udgå en politisk debat. Så kunne jeg bare tie helt stille og samle frimærker. Sådan er det ikke. Jeg kommer meget ud til møder for eksempel og tager debatten der.

- De sociale medier er meget opslidende i forhold til tid. Der er kommet en vane, hvor man hele tiden skal følge med, og det orker jeg simpelthen ikke længere, siger Espersen.

Han er ikke nervøs for, at folk skriver noget om ham på Twitter, som han så ikke svarer på.

- Jeg kommer ikke til at læse det, og derfor kommer jeg heller ikke til at kommentere det.

- Hvis ikke folk synes, at det er måden at gøre det på, kan de bare koble sig fra min profil, siger han.

Fra mandag til onsdag er Espersen og resten af DF samlet i Sønderborg til partiets sommergruppemøde.

/ritzau/