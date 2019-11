En dansk-somalisk kvinde døde i et luftangreb i Syrien i marts. Nu hentes hendes søn fra Syrien til Danmark.

Sønnen af en afdød dansk-somalisk kvinde, der har været en del af Islamisk Stat, kommer hjem til sin familie i Danmark. Drengen har opholdt sig i al-Hol-lejren i Syrien.

Det oplyser Udenrigsministeriet.

- Udenrigsministeriets Borgerservice kan bekræfte, at et forældreløst barn på 11 måneder med dansk tilknytning er blevet evakueret til et tredjeland. Evakueringen er blevet gennemført af en dansk delegation ledet af en repræsentant for Udenrigsministeriet, lyder det i en mail.

TV2 skriver, at drengens mor blev dræbt i et luftangreb i Baghouz i Syrien i marts, og at underernæring har været tæt på at koste drengen livet.

Barnets far skulle ifølge TV2's og Weekendavisens oplysninger også være blevet dræbt i Syrien. Ifølge Berlingske er han død eller forsvundet.

Det er dermed første gang, at et forældreløst barn fra Islamisk Stat hentes til Danmark.

Udenrigsministeriets oplyser, at man er i tæt kontakt med barnets nærmeste pårørende i Danmark, der har overtaget ansvaret for drengen i det pågældende tredjeland.

Det oplyses ikke, hvilket tredjeland der er tale om.

Ministeriet understreger, at det har tavshedspligt i personsager. Man vil derfor ikke udtale sig om håndteringen af enkeltsager om fremmedkrigere og deres børn.

- Vi kan derfor ikke give yderligere oplysninger, skriver ministeriet i mailen.

I sidste uge oplyste de danske myndigheder, at der sidder omkring 12 voksne danske statsborgere i lejrene al-Hol og al-Roj i det nordlige Syrien.

Der sidder desuden omkring 30 børn, hvis forældre er danske statsborgere eller har været danske statsborgere.

Ifølge PET er der desuden 14 voksne danske statsborgere og omkring 10 børn, som vurderes at være på fri fod i konfliktområdet omkring Islamisk Stats tidligere udråbte kalifat i Irak og Syrien.

Danmark hentede i juni en 13-årig dreng ud af al-Hol-lejren og til Irak. Det skete, fordi han var livstruende såret.

/ritzau/