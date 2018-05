Der er noget, der tyder på, at det altid ender med en Lili eller en Lily, når danske politikere bliver forældre for tiden.

Enhedslistens stemmesluger og tidligere politiske ordfører Johanne Schmidt-Nielsen er ikke enig med Liberal Alliances økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille om ret meget, men når det kommer til arvingernes navne, har de to toppolitikere sammenfaldende præferencer.

Jeg er blevet far

Lørdag offentliggjorde Simon Emil Ammitzbøll-Bille, at han og hustruen Kristine er blevet forældre til en lille Lili, og onsdag har Johanne Schmidt-Nielsen delt et sødt billede på Instagram, hvor hun har sin halvanden måned gamle datter, Lily, i favnen.

Fire hager og verdens sødeste Lily Et opslag delt af Johanne Schmidt-Nielsen (@johanneschmidtnielsen) den 22. Maj, 2018 kl. 12.01 PDT

Datteren blev født på Hvidovre Hospital den 4. april og er Johanne Schmidt-Nielsen og kæresten Casper Hyldekvists førstefødte. Det delte hun også på Instagram, men dengang havde parret ikke fundet et navn endnu.

Johanne Schmidt-Nielsen oplyser over for BT, at lille Lily er opkaldt efter sin oldemor, Lily Schmidt-Nielsen, der i 1962 blev sognerådsformand i Skårup på Sydfyn og dermed blev en af Danmarks første kvindelige borgmestre.

»Vores datter dejlige datter hedder Lily Schmidt-Nielsen som min bedstemor og Hyldekvist efter sin far,« skriver hun i en sms til BT.

Johanne Schmidt-Nielsen hyldede sin mormor i et opslag på Facebook på kvindernes internationale kampdag for to år siden.

'Lily var en sej og modig kvinde. Det var op ad bakke at være kvinde for bordenden dengang. Når journalisterne interviewede hende, så spurgte de som det første, hvordan det dog skulle gå med familien, når nu hun skulle være borgmester. Der var næppe mange af hendes mandlige kolleger, der fik den slags spørgsmål,' skrev hun dengang.