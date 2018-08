Fredag ventes politikere at lancere nye regler for magtanvendelse over for demente og psykisk handicappede.

København. Må man låse døre, når en beboer er til fare for sig selv? Og hvad er reglerne for at bruge sensorgulve eller gps for demente?

Der kan opstå mange uklarheder, når man arbejder med personer med et psykisk handicap eller demens, fortæller Benny Andersen, formand for fagforbundet Socialpædagogerne.

- Der er en del uklarheder set fra personalets side i forhold til, hvad man må og ikke må i de situationer, hvor den borger, vi arbejder med, kunne komme til at gøre skade på sig selv, siger han.

Snart ventes der dog at komme mere klarhed om reglerne, når alle Folketingets partier - på nær Enhedslisten - fredag formiddag præsenterer en revision af reglerne for magtanvendelse over for voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne.

Revisionen af reglerne tager udgangspunkt i en række anbefalinger fra en arbejdsgruppe. Gruppen anbefaler blandt andet, at personale i højere grad end i dag får mulighed for at bruge velfærdsteknologi som GPS og sensorgulve.

Desuden er det blevet anbefalet, at personalet kortvarigt får mulighed for som sidste udvej at holde en beboer fast for at hjælpe med eksempelvis at skifte en ble eller børste tænder.

Socialpædagogernes formand, som også har spillet ind med input til politikerne, fortæller dog, at de nye regler ikke betyder, at der skal bruges mere magt.

- Det er ikke målet. Den viden, jeg har om aftalen, er, at magtanvendelse ikke må og ikke skal være en del af den socialpædagogiske redskabsskuffe. Magtanvendelse er noget, som man bruger som sidste nødudgang og en undtagelse, siger Benny Andersen.

Han understreger dog også, at de nye regler sætter krav til, at personalet er stærkt faglige.

- Det er helt afgørende, at der er den rette faglighed til stede og nok af den.

- Ellers er der en risiko for, at magtanvendelse bare bliver en glidebane. Derfor har kommunerne også et ansvar for at sikre, at den rette faglighed er til stede, siger formanden.

De nye regler ventes at blive offentliggjort fredag klokken 11.

/ritzau/