I en sag stævner fagforening en handicappet for knap 300.000 kroner for at kaste bøger efter en socialpædagog.

København. Socialpædagogernes Landsforbund (SL) er i flere sager nødt til at stævne eller politianmelde borgere med blandt andet fysiske eller psykiske handicap, som ifølge forbundet har forvoldt dets medlemmer skade.

Det skriver Berlingske mandag.

I alt har forbundet omkring 100 verserende sager, hvor det forsøger at få erstatning fra borgere, som har gjort skade på et medlem af SL.

Det kan være borgere med fysiske eller psykiske handicap, udsatte unge eller personer med psykisk sygdom eller misbrug. Sidste år afsluttede forbundet 45 sager.

En borger, der er stævnet i en verserende sag, er Karina Schmeltz, der har flere kroniske handicap: infantil autisme, mental retardering og en stofskiftesygdom.

Ifølge Berlingske svarer hendes mentale udvikling til et to- til treårigt barns.

I sommeren 2012 kastede Karina Schmeltz to bøger efter en pædagog, som arbejder på den institution, hun bor på, skriver Berlingske.

Bøgerne ramte pædagogen på halsen.

Først sygemeldte pædagogen sig i en kortere periode. I april 2013 blev pædagogen langtidssygemeldt.

I 2016 bliver Karina Schmeltz stævnet af SL på vegne af pædagogen med et krav om knap 300.000 kroner.

- Jeg synes, det er usmageligt, at SL stævner en handicappet. Selvfølgelig skal de værne om deres medlemmer, men det skal ikke ske på bekostning af de handicappede, siger Richard Schmeltz, far til Karina Schmeltz til Berlingske.

Hvis SL ønsker, at et medlem får erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, svie eller smerte, kan fagforeningen gå flere veje, skriver avisen.

Fagforbundet kan forsøge at få borgerens ansvarsforsikring til at dække. Men hvis ikke skadevolder selv vil anmelde skaden, må det forsøge på andre måder.

Her kan SL stævne borgeren eller forsøge at få tilkendt erstatning i Erstatningsnævnet, hvilket kræver, at socialpædagogen har anmeldt episoden til politiet.

- Vi ville allerhelst undgå den her situation, siger formand for Socialpædagogerne Benny Andersen til Ritzau.

- Men i dag har vi en lovgivning, der gør, at den eneste mulighed, vi har for at sørge for, at vores medlemmer får en erstatning, hvis de kommer til skade, er at indgive et civilt søgsmål eller en politianmeldelse.

Søgsmålet kan dog godt rettes imod kommunen og ikke borgeren, bekræftede børne- og socialminister Mai Mercado (K) i et svar til Folketinget i februar 2018.

Men det kan kun lade sig gøre, hvis der er noget at klandre arbejdsgiver for, understreger Socialpædagogernes formand til Berlingske.

Socialpædagogerne mener, at løsningen er, at socialpædagogerne skal være bedre og automatisk dækket af en arbejdsgiverforsikring, som er tegnet kollektivt af kommunen på vegne af borgerne.

