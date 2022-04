Bagmænd har formentlig udnyttet to ukrainske kvinder, der er kommet til Danmark, til prostitution.

Det er Center mod Menneskehandel, der vurderer, at to ukrainske kvinder kan have været ofre for menneskehandel og udnyttelse.

»Vi frygter, det ikke er de eneste tilfælde, vi kommer til at høre om i Danmark,« siger Trine Ingemansen, der er leder af Center mod Menneskehandel, om sagen til B.T.

Og det vækker stor bekymring for Camilla Fabricius, socialordfører i Socialdemokratiet.

»Jeg blev ganske forfærdet, da jeg læste nyheden.«

»Det her viser endnu en gang, at når der er krig, så rammer det kvinder og børn. Det er simpelthen forfærdeligt,« siger Camilla Fabricius.

FN har allerede advaret om risikoen for, at kvinder på flugt kan være lette ofre for kriminelle, der ønsker at udnytte dem.

Og nu tyder det på, at det er sket i Danmark. Og det bekymrer Marlene Ambo-Rasmussen, der er socialordfører i Venstre.

»Det her må bare ikke ske. Det er hamrende bekymrende og forfærdeligt.«

»Vi har set de her ukrainske kvinder, der har sagt farvel til deres mænd. Det er kvinder, der går langt for deres familie, og det må man bare ikke udnytte,« siger Marlene Ambo-Rasmussen.

Center mod Menneskehandel vurderer, at bagmændene har udnyttet, at de to kvinder stod i en desperat situation.

Kvinderne har begge vidst, at arbejdet var prostitution, men de har valgt det i et desperat forsøg på at tjene hurtige penge til at hjælpe deres familier ud af Ukraine, forklarer Center mod Menneskehandel.

»Det er meget, meget bekymrende. Det er ikke det, der er meningen med, at vi er et åbent Danmark. Det strider mod alt,« siger Venstres Marlene Ambo-Rasmussen.

Men hvad kan I gøre på Christiansborg for at bekæmpe det her?

»Vi må have ministeren på banen. Det må bare ikke ske. Jeg er klar over, at det bliver svært, det her,« siger Marlene Ambo-Rasmussen, der efterspørger klokkeklare retningslinjer fra udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye.

»Ude i kommunerne spørger de også ind til, hvordan de skal håndtere alle de her flygtninge. Vi står i en meget særlig situation, når vi tager imod de her mennesker. Vi skal kigge hele vejen rundt i systemet,« siger Venstres socialordfører.

Camilla Fabricius, din folketingskollega Marlene Ambo-Rasmussen vil have ministeren på banen og have klare retningslinjer. Hvad tænker du om det?

»Det følger jeg hende i, men jeg synes, at ministeren allerede har været på banen. Det er allerede blevet lagt et stykke arbejde i kommunerne,« siger S-ordføreren og fortsætter:

»Vi er i kontakt med organisationer, som deler deres oplevelser med os. Når vi hører om utryghed, så er det noget, kommunerne skal være rigtig opmærksomme på.«

Camilla Fabricius forklarer, at man som borger også kan holde øje med situationen.

»Man skal holde øje med, om folk trives. Det er vigtigt. Vi skal holde øje med tegn og signaler på det her,« siger Camilla Fabricius.

Afslutningsvis tilføjer Venstres socialordfører, Marlene Ambo-Rasmussen:

»Vi skal have nogle klare retningslinjer og muligheder. Kvinderne skal vide, hvordan de skal befærde sig og søge efter hjælp.«

Trine Ingemansen fra Center mod Menneskehandel kan ikke oplyse, om der er indgivet politianmeldelse mod formodede bagmænd i sagen.

Kvinderne har det ifølge Trine Ingemansen godt efter omstændighederne.

Man kan indberette mistanke om menneskehandel via Center mod Menneskehandels hjemmeside.