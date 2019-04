Kan man kæmpe for de fattigste, når man selv har det, der svarer til 15 millioner kroner i banken.

Sådan lyder præsidentkandidat Bernie Sanders seneste dilemma. Og da den 'demokratiske socialist' fra staten Vermont blev spurgt til sin nyfundne rigdom, var mange skuffede over hans svar.

»Jeg har skrevet en bestsellerbog. Hvis du skriver en bestsellerbog, kan du også blive millionær,« sagde Sanders således - kort for hovedet - til CNN.

»Bernie Sanders scorer som regel point på sine ligefremme og ærlige svar. Men denne gang var han ikke så heldig med sit ordvalg. Forestil dig, at Hillary Clinton havde sagt noget tilsvarende. Hun var blevet flået i pressen,« siger CNNs Chris Cillizza i sin video-blog.

Bernie Sanders er dybt inspireret af det danske sundhedssystem. 'Offentlig sygesikring til alle', står der på skiltene ved dette pressemøde i Washington D.C..

Afsløringen af Bernie Sanders formue kom frem i forbindelse med et interview i avisen New York Times, hvor Bernie Sanders også lovede snarest at offentliggøre sine skatteopgørelser for de seneste ti år.

Tidligere har Sanders kun offentliggjort én skatteopgørelse - fra 2014. Og heri kunne man læse om en temmelig almindelig amerikaner fra den højere middelklasse - ingen gigantformue og ærlig skattebetaling

Men trods Sanders-formuens relativt beskedne omfang, er de mange millioner faldet flere Bernie-fans for brystet.

»Han skal passe på, at han ikke bare bliver endnu en glat politisk millionær, der taler varmt for de fattige og så læner sig tilbage i sin marmor-belagte jacuzzi,« siger den 22-årige Bernie-vælger Jennifer Spatton til The New York Times.

Og ved et pressemøde, hvor den 77-årige senator fremlagde sin skelsættende og dansk-inspirerede offentlige sygesikringsplan, blev han også stillet flere kritiske spørgsmål om sine mange penge.

»Jeg synes, at Bernies svar var i orden. Men det er alligevel lidt ærgerligt, at han nu selv hører til blandt de 'milliardærer' og 'millionærer', han selv og vælgere som jeg mener har alt for stor magt i vores samfund. Men jeg er alligevel sikker på, at Bernie Sanders vil træffe de rigtige valg som vores næste præsident,« siger Bernie-fan og Vietnam-veteran fra Michigan John Vick til B.T..

I modsætning til både Bernie Sanders og alle amerikanske præsidenter i nyere tid har Donald Trump nægtet at offentliggøre sine skattedokumenter.

Den amerikanske vælger og Vietnem-veteran John Vick fra staten Michigan vil stadig stemme på Bernie Sanders - også selvom Bernie nu selv er (dollar-) millionær.

Men selv uden endegyldigt bevis fra skattevæsenet anses den forhenværende realitystjerne og ejendomsinvestor for at være USAs hidtil rigeste præsident med en formue på små 20 milliarder kroner.

Nummer to og tre på listen over de rigeste amerikanske præsidenter nogensinde er ifølge bladet Vanity Fair den første præsident, George Washington, og den tredie, Thomas Jefferson, med der målt i dagens værdi havde formuer på henholdsvis 4,2 og 3,1 milliarder kroner.

Til yderligere sammenligning er Trumps forgænger Barack Obama i dag god for 230 millioner kroner, George W. Bush, 240 millioner kroner og Bill Clinton 420 millioner kroner.

Relativt set er Bernie Sanders således stadig lidt af en fattigpind.

De skes mest populære demokratiske præsidentkandidater. Fra øverst til venstre er det Pete Buttigieg, Sen. Bernie Sanders, Beto O'Rourke, Sen. Cory Booker, Sen. Elizabeth Warren og Sen. Kamala Harris.