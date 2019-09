Nedlæggelsen af satspuljen i 2018 kan få konsekvenser for adskillige sociale initiativer efter nytår.

Den 1. januar 2020 udløber finansieringen til 40 projekter på børne- og socialområdet, der indtil nu har fået penge fra satspuljen, der blev nedlagt sidste år.

Men regeringen har endnu ikke fundet en erstatning for satspuljen, og derfor ved de mange projekter ikke, om de kan få finansiering efter nytår, skriver Jyllands-Posten.

Satspuljen har ydet millionfinansiering til indsatser for socialt udsatte i årtier.

Men efter afsløringen af Britta Nielsens formodede svindel i Socialforvaltningen med netop satspuljemidler blev ordningen stoppet.

Danske Handicaporganisationer, Ældre Sagen og Dansk Erhverv råber vagt i gevær.

- Der skal findes en løsning for de organisationer, som får håret i postkassen den 1. januar. Der sidder medarbejdere i organisationerne, som skal vide, om de stadig har et job efter nytår, siger politisk konsulent i Dansk Erhverv Anne Sina.

Regeringen har oplyst, at man sammen med præsentationen af finanslovsudspillet 2. oktober vil fremlægge en model for fordelingen af midler til de sociale indsatser.

Men det er ikke tids nok, lyder det fra regeringens støttepartier SF og De Radikale.

- Vigtige sociale indsatser er hængt til tørre, og vi kan ikke være det bekendt over for de udsatte, siger SFs socialordfører, Trine Torp.

Hun opfordrer regeringen til at indkalde til forhandlinger med det samme frem for at vente til finanslovsforhandlingerne.

Det er blandt ifølge Jyllands-Posten en stor demenshandlingsplan, der er tvivl om finansieringen til.

Også organisationen Ombold, der arrangerer fodbold for socialt udsatte, er kommet i problemer på grund af den manglende erstatning for satspuljen.

Her har direktøren Martin S. Pedersen måttet meddelt sine seks medarbejdere, at han ikke har kunnet forlænge deres kontrakter, der udløber ved årsskiftet.

Ministeren erkender i et skriftligt svar til avisen, at der er sociale projekter, der risikerer at blive klemt.

Men hun forsikrer samtidig, at der skal findes en løsning for dem.

/ritzau/