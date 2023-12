Han betragtes af mange både i og udenfor socialdemokratiske kredse som en af de absolutte favoritter til at efterfølge Mette Frederiksen.

Men de socialdemokratiske vælgere er helt uenige.

Peter Hummelgaard har også indtil videre fulgt næsten præcis samme karrierevej som statsministeren med som først beskæftigelsesminister og nu med den prestigefyldte post som justitsminister.

Men en ny måling, som analyseinstituttet YouGov har foretaget for B.T., stikker nu til de formandsdrømme, Peter Hummelgaard officielt ikke har.

Kun fem procent af dem, der stemte på Socialdemokratiet ved sidste folketingsvalg, mener nemlig, at Peter Hummelgaard er det bedste valg som partiets næste formand.

Hummelgaards uofficielle formandsrival, finansminister Nicolai Wammen, er derimod den suverænt mest populære formandsvalg. Hele 21 procent af S-vælgerne peger på ham.

Ni procent ser hellere Mattias Tesfaye som formand, mens otte procent peger på Pernille Rosenkrantz-Theil.

»Det er en offentlig og slet skjult hemmelighed, at Peter Hummelgaard rigtig gerne vil være formand for Socialdemokratiet, så det er ikke drømmelæsning for ham,« siger B.T.s politiske analytiker, Henrik Qvortrup.

SE HELE MÅLINGEN HER Hvem mener du skal være formand for Socialdemokratiet, når Mette Frederiksen ikke længere er formand? Nicolai Wammen: 21 % Mattias Tesfaye: 9 % Pernille Rosenkrantz-Theil: 8 % Peter Hummelgaard: 5 % Morten Bødskov: 4 % Ane Halsboe-Jørgsen: 1 % Kaare Dybvad Bek: 1 % Christian Rabjerg Madsen 0 % En anden: 8 % Ved ikke: 42 % Undersøgelsen er gennemført i perioden 24.–29. november 2023 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet. Der er i alt gennemført 802 CAWI-interview med danskere i alderen 18 år og ældre, som stemte på Socialdemokratiet ved seneste folketingsvalg i 2022.

»Der er lige nu ikke tvivl om, at hvis Mette Frederiksen fik den berømte tagsten i hovedet i morgen, er den oplagte efterfølger Wammen, men tiden arbejder for Hummelgaard. Der er en klar fløj i partiet, og ikke mindst i det socialdemokratiske bagland, der peger på ham,« siger han.

Socialdemokratiet har ifølge meningsmålingerne tabt omkring en tredjedel af vælgerne siden folketingsvalget. Målingen er foretaget blandt de vælgere, der stemte partiet ved sidste valg, og den vej rundt er målingen også dårligt nyt for Peter Hummelgaard, vurderer Henrik Qvortrup.

»Det er en bunden opgave for en formand for Socialdemokratiet at få vendt skuden og hentet de frafaldne socialdemokratiske vælgere hjem. På den måde er målingen heller ikke godt nyt,« siger han.

Selvom både børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye og socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil i målingen er mere populære end justitsministeren, er det ifølge Qvortrup reelt kun Wammen og Hummelgaard, der er i spil til at tage over efter Mette Frederiksen.

»Wammen er den runde kandidat, som færre slår sig på. Hummelgaard er kendt for at være mere markant og have et mere iltert temperament, hvilket han blandt andet demonstrerede under sin parkeringssag, hvor han stædigt nægtede at lægge sig fladt ned og sige undskyld,« siger Henrik Qvortrup.

Det hører dog med til historien, at de to uofficielle formandsrivaler har meget forskellige forudsætninger for at være populære blandt vælgerne lige nu.

»Når man ser Nicolai Wammen i medierne lige nu, er det med historien om, at han igen igen har landet brede politiske aftaler og deler gaver ud. Når man ser Hummelgaard er det i forbindelse med besværlige sager om koranloven og FE-sagen,« siger Henrik Qvortrup.

Han peger samtidig på, at Peter Hummelgaard generelt har stor opbakning fra det socialdemokratiske bagland, hvor mange betragter ham som en mere klassisk socialdemokrat end Nicolai Wammen.

Skulle det komme til en urafstemning på en socialdemokratisk kongres om, hvorvidt det er Hummelgaard eller Wammen, der skal afløse Mette Frederiksen, vil Hummelgaard her have overordentligt gode chancer.

En måling, som Gallup har foretaget for Berlingske i slutningen af november, viser, at Nicolai Wammen lige nu er den minister i regeringen, som vælgerne mener klarer sig bedst.

Hummelgaard havner på en niendeplads i samme måling.

Dog før Mette Frederiksen, der lige nu må se sig selv havne på plads nummer 15.

Der er i alt 23 ministre i SVM-regeringen.

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar til målingen fra Peter Hummelgaard.

