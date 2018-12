S bevæger sig i den rigtige retning, mener SF. Mens R efterlyser svar om integrationsydelse og kontanthjælp.

Det skal være slut med, at toppen stikker af fra resten. De bredeste skuldre skal bære de tungeste byrder.

Under paroler som disse har Socialdemokratiet de seneste måneder sendt en stribe politiske udspil på gaden, der skal adressere den stigende ulighed i samfundet.

Hos de partier, der forventes at skulle lægge stemmer til, hvis partiformand Mette Frederiksen (S) skal indtage Statsministeriet, får forslagene en blandet modtagelse.

- De mangler stadig at fremlægge en samlet økonomisk politik, mener De Radikales finansordfører, Andreas Steenberg.

Hvis man for alvor skal gøre noget ved uligheden, er der set med radikale øjne to steder, man skal sætte ind: Højere boligskatter og afskaffelse af kontanthjælpsloft og integrationsydelse.

- Vi er ret uforstående over for, at S har lavet alle de her lighedsudspil uden at kigge på de her to ting, siger Steenberg.

S har blandt andet foreslået at øge skatten på renteindtægter og arv over tre millioner kroner. Men det er i afdelingen for symbolpolitik, mener Steenberg.

SF er enig med De Radikale i, at integrationsydelsen og kontanthjælpsloftet bør afskaffes. Men generelt set er SF positivt stemt over for den økonomiske kurs fra Mette Frederiksens side.

- Ulighed handler ikke kun om fattigdom. Det handler om de skel, der er mellem de rigeste og middelklassen. Og middelklassen og de fattigste, siger finansordfører Lisbeth Bech Poulsen (SF).

- Efter finanskrisen var der krise et par år, men lynhurtigt begyndte toppen at stikke af fra os andre. Hovedsageligt på grund af kapitalindkomst og værdipapirhandel.

Socialdemokratiet har blandt andet foreslået at ændre på arvebeskatningen og øge skatten på kapitalindkomst fra eksempelvis renter og kursgevinster på obligationer.

Desuden vil partiet tilbagerulle en skattelettelse til virksomhedsarvinger, der er ved at blive indfaset.

Socialdemokratiet har bebudet, at en kommission skal komme med svar på, hvad der skal ske med integrationsydelsen og kontanthjælpsloftet.

/ritzau/