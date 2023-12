Hun er 29 år, læser til lærer og indtil i dag var hun Socialdemokratiets borgmesterkandidat.

I en facebook opdatering skriver Sonja Marie Jensen, at hun af helbredsmæssige årsager trækker sig som partiets borgmesterkanidat i Nyborg Kommune.

I opslaget skriver Sonja Marie Jensen, at hendes helbred er blevet værre de seneste år. Årsagen er ifølge hende, at hun har arbejdet for meget, og det har haft konsekvenser.

»Intet arbejde er vigtigere end ens helbred,« skriver hun i opslaget og fortsætter.

»Og jeg er nødt til at indse, at mit helbred ikke kan holde til det politiske liv, jeg har været vant til at leve.«

Til TV 2 Fyn fortæller Sonja Marie Jensen, at hun oplevede fysiske symptomer på stress, som gik ud over både synet og søvnen.

Socialdemokraten læser til lærer og fortæller, at hun nu gerne vil prioritere sin uddannelse. Hun har altså skullet jonglere både uddannelse, arbejde og en politisk karriere.

Selvom Sonja Marie Jensen ikke længere skal være borgmesterkandidat, vil hun fortsætte som byrådsmedlem.

»Jeg stopper ikke fuldstændig i politik. Jeg har et ønske om at sidde i byrådet og varetage det mandat jeg fik for to år siden af vælgerne. Men jeg skal ikke lede budgetforhandlinger, byrådsgruppe, valgkamp og kandidathold,« skriver hun.