Socialdemokratiets lokalformand på Læsø mener, at Mette Frederiksen må tage sin afsked som statsminister og lade danskerne vælge en ny statsminister, såfremt hun har talt usandt i minksagen.

»Hvis det viser sig, at det er løgn, hvad de har sagt i denne sag, så mener jeg, at Mette Frederiksen er lige så langt fremme som Mogens Jensen, og så synes jeg, hun må udskrive valg,« siger Erling Mortensen, lokalformand for Socialdemokratiet på Læsø.

Læsø er en af de syv nordjyske kommuner, der er ramt af de hårde restriktioner. Her har seks minkavlere slået alle deres dyr ned.

Erling Mortensen har tidligere udtalt, at han mener, at Mogens Jensen bør afskediges som fødevareminister. Den holdning står han ved efter dagens samråd, hvor Mogens Jensen skulle forklare sig over for Folketingets medlemmer.

Jeg synes bare, at hvis ikke de taler sandt om forholdene, så må der være valg Erling Mortensen, socialdemokratisk lokalformand

»Jeg synes, han fortsat har et problem. Han svarede ikke rigtigt på noget,« siger Erling Mortensen og fortsætter:

»Derfor synes jeg stadigvæk, at han bør stå til fyring. Jeg synes ikke, at de kan melde sådan ud, som de har gjort, når det er i strid med grundloven. Det er noget grimt noget,« siger han.

Under samrådet kom det frem, at beslutningen om at aflive alle mink i Danmark har været drøftet og godkendt i regeringens koordinationsudvalg, hvor statsministeren er formand. Mogens Jensen forklarede, at der altså er tale om en fælles beslutning i regeringen og ikke bare ham selv, som har udstukket en ordre, der var i strid med grundloven.

»Jeg er jo godt nok socialdemokrat, så jeg må tage de tæsk, der må komme, og det er helt for egen regning. Jeg synes bare, at hvis ikke de taler sandt om forholdene, så må der være valg,« siger Erling Mortensen.

Statsminister Mette Frederiksen må udskrive valg, hvis hun har talt usandt i sagen om den ulovlige instruks til danske minkavlere om, at de skulle slå deres mink ned. Foto: Martin Sylvest

På samrådet i dag gav adskillige folketingsmedlemmer også udtryk for, at et eller andet i Mogens Jensens forklaringer må være løgn. For eksempel udtalte Mogens Jensen først, at regeringen havde beordret alle mink aflivet, fordi der ikke var tid til at vente på lovhjemmel.

Men tirsdag aften sagde han noget andet, nemlig at regeringen ikke vidste, at der ikke var lovhjemmel til den altså ulovlige instruks om aflivning af mink. Begge dele kan dårligt passe, mener oppositionen.



Under samrådet tirsdag sagde Mogens Jensen også, at Fødevarestyrelsen havde udsendt en »opfordring« til minkopdrætterne om at aflive deres mink. Altså noget, som bærer præg af en vis grad af frivillighed.

En opfordring, som indledes med overskriften: »Coronavirus: Alle mink i Danmark skal aflives«.

Fødevareminister på vej væk fra samråd tirsdag, hvor han redegjorde for håndteringen af den såkaldte minksag. Foto: Philip Davali

En »upræcist« sprogbrug, som Mogens Jensen igen senere beklagede. Det er dog ikke alle medlemmer af Folketinget, som deler Mogens Jensens holdning til dette.

Og Erling Mortensen er også skeptisk.

»Jeg har ellers været glad for Mette Frederiksen, men hun er dalet i graderne hos mig. Det er hun. Jeg vil faktisk sige, at hun står svagt,« siger Erling Mortensen og fotsætter:

»Nu må vi se hvad redegørelserne siger på onsdag, hvor jeg kan forstå, at der foreligger nogle resultater. Er der talt usandt, bør der være valg,« siger han.

Erling Mortensen kender alle seks minkavlere i den lille kommune Læsø.

»Der er ikke en eneste mink tilbage herovre nu. En af de seks avlere har været i branchen i 50 år,« siger Erling Mortensen og fortsætter:

»Det kan ende med, at de må flytte fra øen. Det er jo ikke lige sådan at få job herovre, hvis man mister sit arbejde. Der bor vel cirka 1.800 mennesker.«

»Jeg har rigtigt ondt af dem,« siger han.

B.T. har talt med andre socialdemokratiske formænd i kommunerne Frederikshavn, Brønderslev og Jammerbugt, som ligeledes er berørt af restriktionerne.

»Jeg mener godt, at det kunne have været tacklet lidt bedre. Man skal jo overholde grundloven,« siger Frits Sørensen, lokalformand for Socialdemokraterne i Brønderslev, som dog ikke vil udtale sig om hvorvidt nogle ministre skal gå af.

I Frederikshavn siger lokalformand Palle Thomsen, at han har tillid til Mogens Jensen. Mary-Ann Sørensen i Jammerbugt vil ikke udtale sig.