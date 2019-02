Der skal stilles mere om fra de mobile fotovogne til de fastmonterede stærekasser, mener Socialdemokratiet.

Socialdemokratiet vil skifte flere fotovogne ud med de fastmonterede stærekasser.

Og partiet åbner for helt at afskaffe fotovogne til fordel for stærekasser. Det skriver DR Nyheder, der har talt med transportordfører Rasmus Prehn (S).

Stærekasserne er i modsætning til fotovogne fastmonteret, og bilisterne advares forinden om, at der er fartkontrol forude.

- Jeg ser for mig, at vi langsomt stiller om fra primært fotovogne til primært stærekasser - og i sidste ende måske kun stærekasser, siger S-ordføreren til mediet.

I 2015 var partiet ellers med til at firedoble antallet af fotovogne, men sidste år bakkede Socialdemokratiet op om de blå partiers planer om at skrotte 20 fotovogne og erstatte dem med 20 fastmonterede stærekasser.

Siden oktober sidste år har de nye stærekasser været i brug som forsøg.

Rasmus Prehn mener ifølge DR Nyheder, at stærekasserne øger trafiksikkerheden mere end fotovognene.

- Nu vil vi følge udviklingen tæt og se, hvordan det går med hærværk og lignende.

- Men ideelt ser jeg, at vi stiller mere om fra fotovogne til stærekasser. Det er en mere lavpraktisk måde at gøre det på, og så kan de blive sat lige der, hvor der er fare på færde, siger Rasmus Prehn til DR Nyheder.

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) vil også have flere stærekasser i stedet for de mobile fotovogne. Han er dog ikke sikker på, om fotovognene skal afskaffes helt.

Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen, er positiv over Socialdemokratiets melding, men han er heller ikke helt klar til at droppe fotovognene.

