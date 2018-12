Socialdemokratiet vil lave et "mere intelligent" opholdskrav for dagpenge end det, som regeringen har fremsat.

Socialdemokratiet vil, hvis partiet kommer til magten efter næste valg til Folketinget, rulle det opholdskrav tilbage, som VLAK-regeringen vil indføre.

Det sagde beskæftigelsesordfører Leif Lahn Jensen (S) fredag under en forespørgselsdebat i Folketinget.

Her opfordrede han regeringen til at trække sit lovforslag tilbage. Et forslag der blandt andet kommer til at ramme danskere, der er rejst til udlandet, og som ikke kan få dagpenge, når de vender hjem igen.

- Hvis regeringen ikke vil følge vores opfordring, så må vi efter et valg fjerne dette lovforslag, så snart vi kommer til, og med det samme begynde at arbejde på noget meget bedre og mere intelligent sammen med arbejdsmarkedets parter og dermed indføre opholdskrav på dagpenge på en klogere måde, siger Leif Lahn Jensen.

Regeringen fremsatte tidligere i år et forslag om, at man skal have opholdt sig i Danmark i syv af otte år, for at man skal kunne få dagpenge.

Socialdemokratiet, der havde stillet to ændringsforslag, valgte for nylig at trække disse tilbage.

Folketingets største parti havde i første omgang foreslået, at opholdskravet i stedet skulle være syv ud af ti år eller syv ud af 12 år.

Leif Lahn Jensen understreger, at Socialdemokratiet fortsat ønsker et opholdskrav, men det skal altså udformes på en anden måde, end regeringen har tænkt sig.

Næste valg til Folketinget finder sted senest 17. juni næste år.

Regeringen kan sammen med Dansk Folkeparti mønstre et flertal for forslaget.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) holder trods kritikken fast i, at forslaget er godt.

- Det er afgørende, at vores regler generelt er indrettet sådan, at man først og fremmest kommer til Danmark for at arbejde og ikke på grund af vores høje danske velfærdsydelser.

- Det er derfor helt rimeligt, at man bidrager til samfundet i en længere årrække, før man får adgang til vores ydelser. Det er med andre ord sund fornuft, siger han.

Troels Lund Poulsen peger på, at der i regeringens forslag er indarbejdet "en lang række undtagelser", som gør, at mange alligevel vil kunne få dagpenge, selv om de ikke lever op til reglerne.

- Men der er selvfølgelig nogle, der vil blive ramt. Det vil være forkert at sige, at ingen vil blive berørt af det. Man finder ikke et provenu på 200 millioner kroner, uden at det kan mærkes, siger han.

Regeringen forventer at kunne spare tæt ved 200 millioner kroner på dagpenge, når opholdskravet efter planen er fuldt indfaset i 2021.

/ritzau/