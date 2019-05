Handicaporganisationer glæder sig over, at Socialdemokratiet vil gøre uddannelser lettere for handicappede.

Socialdemokratiet vil ifølge B.T. give personer med et handicap eller en psykisk sygdom et årligt sundhedstjek. Det er ifølge partiet en del af et handicapudspil.

Udspillet har seks tiltag.

Et andet er, at der skal være gratis og opsøgende tandpleje til mennesker med handicap og psykiske sygdomme.

- Meget fungerer godt, men der er nogle udfordringer, og jeg oplever familier, der er virkelige frustrerede over det, som foregår, og har svært ved at få hjælp, siger Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, til B.T.

Udspillet berører også unge handicappedes muligheder for at komme gennem en ungdomsuddannelse. Ifølge B.T. indeholder S-udspillet et punkt om bedre muligheder for dispensation for fravær.

Et andet af udspillets punkter handler om den hjælp, som handicappede gives.

Ifølge Socialdemokratiet skal der indføres langsigtede planer og bevillinger. Derudover skal det gøres nemmere at beholde hjælp, som handicappede allerede har fået tilkendt én gang.

Formand for Danske Handicaporganisationer, DH, Thorkild Olesen er glad for at blive bragt på dagsordnen i valgkampen af Socialdemokratiet.

- Det er virkelig positivt, at en statsministerkandidat tager handicapområdet op i en valgkamp. Mette Frederiksen fortjener en solid romkugle efter udspillet, siger han i en skriftlig kommentar til Ritzau.

Han roser blandt andet det årlige sundhedstjek:

- Nogle mennesker med handicap lever 15-20 år kortere end resten af befolkningen og kæmper med dårligt helbred, siger han.

- Derfor er S-forslaget om sundhedstjek og gratis tandpleje det helt rigtige. Vi ved for eksempel, at mange kæmper med medicinskader efter nødvendig medicin.

