Et forbud mod Telegram og skærpet straf skal ifølge regeringsparti stoppe chikane og udskamning af kvinder.

Særligt kvinder med mellemøstlig baggrund bliver på beskedtjenesten Telegram udsat for chikane og udskamning i større chatgrupper.

Det konkluderer Socialdemokratiets ligestillingsordfører, Trine Bramsen (S), og Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), efter partiet har gennemgået beskedtjenesten.

Og derfor skal Telegram forbydes i Danmark, lyder det fra de to til Berlingske.

Samtidig skal det udløse en skærpet straf, hvis der ulovligt videregives eksempelvis billeder og videoer, hvor det "må forventes", at det kan resultere i "alvorlige konsekvenser relateret til negativ social kontrol".

- Vi har desværre set nogle meget frygtelige eksempler og rigtig mange eksempler på, at særligt det sociale medie Telegram bliver brugt til at udskamme etniske unge - og særligt unge kvinder - og bringe skam over dem, vel vidende at det får den konsekvens, at deres familie kan vælge at udstøde dem eller i værste fald gøre det, der er værre, uddyber Trine Bramsen til Ritzau.

Socialdemokratiet har delt det materiale, de har fundet på Telegram, med Berlingske.

Ifølge avisen indeholder det eksempler på udskamning af både "tilsyneladende etnisk danske drenge og piger og unge med anden etnisk herkomst end dansk". Eksemplerne stammer fra en Telegram-gruppe med langt over 10.000 medlemmer.

Trine Bramsen mener, at det i "højere grad" er en sag for EU at skride ind over for Telegram. Men hun vil stadig gerne forbyde beskedtjenesten i Danmark straks.

Spørgsmål: Kan Folketinget bede Apple og andre apptjenester om at fjerne den i Danmark?

- Det er et godt spørgsmål. Over for andre typer kriminalitet som eksempelvis børneporno og andre typer ulovligt indhold, har man mulighed for at lægge nogle filtre på. Det vil være en sag for domstolene i sidste nede. Men vi skal som lovgivere sikre, at den rette lovgivning er til stede.

- Jeg synes bare ikke, vi skal se igennem fingre med, at platforme bruges til kriminalitet igen og igen og bringer unges liv i fare, siger Trine Bramsen.

Spørgsmål: Det lyder umiddelbart ikke så realistisk at få den forbudt helt?

- I sidste ende vil det være en domstol, der skal indover. Vi er lovgivende i Folketinget.

- Men man kan stille det åbenlyse spørgsmål, om vi ikke skal overføre den samme lovgivning, der gælder i den fysiske verden? Hvor man kan lukke steder ned og lave opholdsforbud, hvis der foregår kriminalitet igen og igen.

Telegram har eksisteret siden 2013 og stammer fra Rusland.

