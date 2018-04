Forhandlingerne om et nyt medieforlig begynder tirsdag, men DR har allerede været meget i vælten.

København. DR skal ikke kun være et sted for Kloge Åge.

Sådan lyder det fra Socialdemokratiets næstformand og medieordfører, Mogens Jensen, efter at Venstre har meldt ud, at DR fremover godt kan undvære programmer som "Den store bagedyst", "Hammerslag" og "Bonderøven".

- Venstre har sendt et signal om, hvad det er for et andet DR, som Venstre gerne vil have.

- Og det er et meget smalt DR, hvor man ikke mener, at DR skal sende de mere brede og folkelige programmer, som retter sig mod et bredere publikum, siger Mogens Jensen.

Snakken om DR ruller for alvor i disse dage. Torsdag præsenterede regeringen sit medieudspil. På tirsdag begynder forhandlingerne om et nyt medieforlig.

Regeringen og Dansk Folkeparti er dog allerede enige om, at DR over fem år skal spare 20 procent.

Venstres medieordfører, Britt Bager, ønsker ikke at uddybe yderligere over for Ritzau.

Både hos DR og Politiken er hun citeret for at sige, at DR ikke skal vise "Den store bagedyst", "Hammerslag" og "Bonderøven". I en sms skriver Britt Bager, at hun er blevet misforstået og fejlciteret.

