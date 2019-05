Socialdemokratiet møder kritik fra Enhedslisten og De Radikale for at nøle i forhold til fattige børn.

Socialdemokratiet har mandag præsenteret en økonomisk plan frem mod 2025. Men der er ikke sat penge af til at give højere offentlige ydelser eller helt at afskaffe kontanthjælpsreformen.

Mette Frederiksen forklarer det med, at Socialdemokratiet ikke går til valg på højere offentlige ydelser.

- Vores udgangspunkt er ikke bare at sætte ydelserne op, siger hun på pressemødet.

Hvis man fjerner de lave ydelser fra den ene dag til den anden, vil det ifølge Mette Frederiksen betyde, at en nyankommet flygtningefamilie med tre børn årligt vil få 117.000 kroner ekstra efter skat.

- Der bliver man nødt til at spørge sig selv, om det vil være rimeligt over for alle andre i det her samfund. Det synes vi ikke, at det er, siger Mette Frederiksen og erkender, at der er en udfordring.

Det møder hård kritik fra Enhedslisten, De Radikale og SF. Politisk ordfører i Enhedslisten Pernille Skipper mener, at der skal gøres noget ved de lave ydelser lige efter et valg.

- Det kommer stadigvæk til at være en af vores absolut øverste prioriteter. Derfor er det en mindre skandale, at S ikke har indregnet det i sin økonomiske plan, siger Skipper.

Skipper vil helt afskaffe kontanthjælpsreformen, da der ifølge hende er 64.000 børn, der lever i fattigdom i Danmark.

Socialdemokratiet vil efter valget, hvis partiet kommer til magten, nedsætte en ydelseskommission.

Den skal give sit bud på en reform af offentlige ydelser som kontanthjælpsloft og integrationsydelse.

Og det er ifølge Skipper og De Radikales gruppenæstformand Sofie Carsten Nielsen ikke en dårlig idé, men der skal også gøres noget nu.

- Jeg synes, at det er et svigt, at Socialdemokratiet ikke vil arbejde for at få færre fattige børn i Danmark. Det er et krav fra os, siger hun.

Hun ser hellere, at de fattige børn hjælpes nu, mens en ydelseskommission kan arbejde samtidig.

SF har stillet krav om, at den første finanslov, hvis Mette Frederiksen bliver statsminister, fjerner kontanthjælpsloftet. Sker det ikke, stemmer partiet ikke for.

- Alene på et enkelt år under den borgerlige regering faldt 12.000 børn ned i fattigdom. Her er den store synder kontanthjælpsloftet, så selvfølgelig skal en ny, rød regering afskaffe det, lyder det i en skriftlig kommentar fra SF-formand Pia Olsen Dyhr.

/ritzau/