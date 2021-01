»Der er det vigtigt at sige, at vi var enige i, at parrene skulle skilles ad. Det ændrer ikke på, at det skulle foregå på en lovlig måde.«

Socialdemokratiets retsordfører Jeppe Bruus er klar i mælet, da han i dag udtalte sig til DR om partiets beslutning om at stemme for, at Inger Støjbergs skal for en rigsret.

B.T.’s politiske redaktør Henrik Qvortrup er lige så klar i mælet.

»Det må siges at være at tale med to tunger, når man stemmer for en rigsret, men politisk støtter Støjberg,« siger han

Socialdemokratiets retsordfører Jeppe Bruus: Vi er enige med Støjberg. Foto: Nils Meilvang Vis mere Socialdemokratiets retsordfører Jeppe Bruus: Vi er enige med Støjberg. Foto: Nils Meilvang

Inger Støjberg er lige nu kun én afstemning i Folketinget fra at blive tiltalt ved Rigsretten. Anklagen lyder, at hun er ansvarlig for udmøntningen af en ulovlig instruks, som tilbage i 2016 pålagde Udlændingestyrelsen at adskille alle asylpar, hvor den ene var under 18 år.

Den undtagelsesfrie adskillelse var ulovlig ifølge Folketingets Ombudsmand, en kommissionsundersøgelse og to uvildige advokater.

Han kalder Jeppe Bruus udtalelse opsigtsvækkende, men det er langt fra overraskende. Det er tydeligt, at Socialdemokratiet gerne vil 'please' de vælgere, der ønsker en stram udlændingepolitik – og dem er der mange af, forklarer Henrik Qvortrup.

»Jeg kan ikke se en anden forklaring. De vil gerne fortælle vælgerne, at alt det juristeri, der har været, det skal de ikke tage sig af. Det vigtige er politikken, og den er de enige i.«

De taler med to tunger, siger Henrik Qvortrup om Socialdemokratiets seneste udmelding. Foto: Jon Wiche Vis mere De taler med to tunger, siger Henrik Qvortrup om Socialdemokratiets seneste udmelding. Foto: Jon Wiche

For på trods af enigheden, så vil Socialdemokratiet ikke gå mod deres støttepartier, forklarer den politiske redaktør. De blev simpelthen ‘trukket til truget.«

Samtidig har jurister besluttet, at der er grundlag for en rigsret. Det er svært at gå imod.

»De var nødt til at gøre det, men fordi det var en bunden opgave, så mener de det alligevel ikke længere,« siger Henrik Qvortrup.