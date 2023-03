Lyt til artiklen

Christianitterne kan ikke afkræve frivilligt arbejde af folk, der vil i betragtning til en almen bolig.

Det understreger Socialdemokratiet i Københavns Kommune, der skal forhandle vilkårene for bydelenes almene boligbyggerier på plads.

Onsdag udtrykte Christianias talsperson, Mette Prag, at man ønsker stor medbestemmelse over, hvem der flytter ind i de nye boliger, Christiania sidste år aftalte med staten at bygge.

Christiania forestiller sig ifølge Prag, at folk skal arbejde frivilligt i op til fire år, før de kan komme i betragtning til en plads – men den idé bliver nu skudt ned.

»Jeg kan fuldstændig afvise, at man kommer til at kunne stille det krav,« siger således Jonas Bjørn (S) fra Københavns Kommunes økonomiudvalg, der stiller op til interview i stedet for overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S), som er på ferie.

»Det kan ikke være sådan, at det er et krav, for at man kan få en almen bolig på Christiania, at man gennem en årrække har arbejdet frivilligt derude,« siger han.

Økonomiudvalget kommer ikke til at bøje sig på det princip om, at man ikke skal kunne optjene point eller komme frem på ventelisten?

»Vi kommer ikke til at gå til de forhandlinger med det udgangspunkt, at man skal kunne arbejde sig frivilligt til en almen bolig på Christiania.«

Han siger dog, at han ikke fuldstændig vil afvise det, da han ikke taler for hele økonomiudvalget.

Han tilføjer, at Christiania er et specielt område, og at Socialdemokratiet gerne vil give christianitterne mulighed for at have medbestemmelse i de nye boligplaner »inden for rimelighedens rammer«.

Udgangspunktet ifølge Bjørn er dog, at kriterierne for, hvem der får lov at bo i Christianias kommende boligbyggerier, skal være objektive, gennemsigtige og lige for alle.

Samme holdning kommer fra De Konservative i København, hvor medlem af Teknik- og Miljøudvalget Morten Melchiors erklærer sig »helt uenig« i Christianias tilgang.

»Det er ikke sådan, at Christiania skal vælge, hvem der flytter ind.«

»Der er blevet lavet en aftale om en normalisering, og så må det også være de normale regler, der gælder.«

Christiania indgik sidste år en aftale med staten om at opføre 17.000 kvadratmeter almene boliger i bydelen.

Til gengæld bliver Christiania blandt andet tilbudt statsgaranterede lån på op til 65 millioner kroner samt muligheden for at få refunderet udgifter til vedligehold af bygninger.

Se videoen i toppen, hvor Christianias talsperson stjæler mikrofonen fra B.T.s udsendte, fordi hun er utilfreds med interviewet.