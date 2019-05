70 udviste børn – heriblandt Mint – får en ny chance, hvis Mette Frederiksen (S) bliver statsminister. Det melder Socialdemokratiet onsdag efter en syv måneder lang B.T.-serie.

»Den aftale, vi har lavet med regeringen, er god nok fremadrettet, men der er nogle børn, der er kommet i klemme mellem den gamle lovgivning og den nye,« siger udlændingeordfører Mattias Tesfaye (S).

I et interview med B.T. onsdag uddyber han, hvordan Socialdemokratiet, hvis de får regeringsmagten, vil gribe en lovændring i forhold til Mint-sagen an.

»Hvis Mette Frederiksen bliver statsminister, så bliver det i vores regering, at denne lov skal fremlægges. Der, mener vi så, at når den lov bliver vedtaget, så skal alle dem, der er kommet i klemme mellem den gamle lov fra 2016 og den nye lov, have et vindue på tre måneder, hvor de kan søge om familiesammenføring – også selvom deres forældre har været her længere,« siger han.

Fra lovens vedtagelse i 2016 til februar er 143 børn blevet integrationsvurderet. 70 børn har fået afslag. Det gælder bl.a. den nu 14-årige Mint fra Køge, der i syv måneder har boet hos sin mor i Thailand, mens hendes papfar og lillebror har boet i Køge.

B.T.s dækning af Mints udvisning fik i efteråret folketingspolitikerne til at stille spørgsmål ved loven om integrationsvurderinger.

I februar lavede regeringen, S og DF en politisk aftale om at afskaffe integrationsvurderinger helt. Til gengæld skal et barn, der stadig har én forælder i hjemlandet, for at få opholdstilladelse søge om familiesammenføring med sin mor eller far, senest tre måneder efter forælderen har fået ophold.

Lovændringen vil blive fremsat i Folketinget efter sommerferien.

Nuværende udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) har dog flere gange understreget, at de nye regler kun gælder fremadrettet og dermed ikke kommer til at ændre noget for de allerede udviste børn.

Men det er Socialdemokratiet uenige i.

»Man kan være enige eller uenige i en lovgivning, men det, jeg mener, man kan forvente af politikere, er, at man kan forklare loven. Jeg kan ikke forklare, hvorfor de har fået afslag. Så har vi et ansvar for at få ryddet op efter os selv,« siger Mattias Tesfaye, der indrømmer, at de i 2016 fik vedtaget en dårlig lovgivning.

»Indtil videre har det haft de konsekvenser, at vi ændrer lovgivningen fremadrettet, men hvis du spørger mig, er det kun en halv løsning. Den sidste halvdel af løsningen er at tage ansvaret for, at der er nogle, der er kommet i klemme,« siger han.

Dét er sket, siden Mint blev udvist Den 8. oktober blev Mint udvist af Danmark efter en integrationsvurdering. På trods af danskkundskaber og skolegang, en mor, lillebror og papfar i Danmark og en bipolar far i Thailand, vurderes hendes tilknytning til Thailand størst. Flere eksperter kalder Mints afgørelse forkert. Amnesty International løfter kritik af, at afgørelsen strider mod landets egne love og internationale konventioner. Mint-sagen får medlemmer af folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg til at stille ministeren spørgsmål til lovgivningen og omfanget af udviste børn. Der bliver bl.a. spurgt til vægtningen af kriterier i integrationsvurderingen. Også B.T. har uden held forsøgt at få svar på, præcis hvordan f.eks. skolegang og danskkundskaber skal vægtes. Udlændinge og Integrationsminister Inger Støjberg forklarer efter flere ugers tavshed, at lovens formål er at forhindre at børn sendes i koranskoler. Derfor var hun ikke interesseret i at ændre reglerne. Loven om integrationsvurderinger blev sidst ændret under en hastebehandling i folketinget i 2016. Dengang advarede politikere og eksperter ministeren om konsekvenserne og kritiserede hastebehandlingen. Siden januar 2017 er 70 børn blevet udvist - langt fleste fra Thailand og kun få fra muslimske lande. I slutningen af november bringer Mette Frederiksen (S) en løsning på banen under Lars Løkke Rasmussens spørgetime. Hun kritiserer regeringen for ikke at finde en løsning. Også Venstre-borgmestre og baglandet foreslår en løsning, der tidligere har været en del af Venstres eget partiprogram, i forbindelse med Venstres landsmøde. I december fremsætter S og SF sammen et forslag i folketinget, hvor de kræver handling fra ministeren. Det samme gør Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet. Ministeren kommer de forskellige partiers forslag i forkøbet ved selv at indkalde til forhandlinger mellem regeringen, S og DF. I februar bliver regeringen, DF og S enige om en løsning, hvor man afskaffer integrationsvurderingerne og erstatter med en ny lov om, at der maks må gå tre måneder, fra en forælder kommer, til barnet kommer med. Lovændringen vil kun gælde fremadrettet. Der er således ikke udsigt til en ny chance for de børn, der allerede er udvist. Inger Støjberg oplyser i maj til B.T. at ministeriet forventer at fremsætte et lovforslag i næste folketingssamling.

Lige nu er der tale om 70 børn, som vil få mulighed for at søge inden for et vindue på tre måneder, efter den nye lov er vedtaget. Det tal vil blive en smule større, da der formentlig vil blive behandlet flere sager, inden den nye lovgivning er klar.

»Det er ikke sindssygt mange familier, men for de her familier har det været helt afgørende og ødelæggende, at der er blevet sjusket en lovgivning igennem i 2016,« siger Mattias Tesfaye.

Under valget er Folketinget lukket. Når det åbner igen efter sommerferien i oktober, er Socialdemokraternes ambition, at lovændringen er en del af lovprogrammet, hvor loven skal behandles tre gange i Folketinget og derefter træde i kraft hurtigst muligt.

»Det her vil stå øverst på listen over en ny udlændingeministers arbejdsopgaver. Vi er ikke færdige med vores arbejde, før de her 70 børn har fået muligheden for at søge på de nye regler,« siger Mattias Tesfaye.