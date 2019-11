Det er ikke en god mandag for Socialdemokratiet i Roskilde Kommune.

Mandag morgen har et af partiets medlemmer i byrådet valgt at springe fra.

Det skriver sn.dk.

Der er tale om Pierre Kary, der blev valgt ind for to år siden, som har meldt sig ud af partiet.

Og dermed mister Socialdemokratiet sit absolutte flertal i byrådet, hvor de tidligere sad på 16 af 31 mandater.

Pierre Kary har valgt at melde sig ud af partiet, da han ikke kan sige god for budgetforliget, som er indgået mellem S, DF og R.

Forliget betyder nemlig, at grundskylden stiger.

»Min politiske og ideologiske tilgang til, hvordan byrådet bedst kan levere stærk velfærd, findes et andet sted end hos Socialdemokratiet. Jeg kan derfor ikke fortsætte som medlem af Socialdemokratiet.«

»Det er med et tungt hjerte, at jeg tager afsked med mine socialdemokratiske kolleger, som er passioneret om Roskilde og har de bedste intentioner for vores borgere,« siger Pierre Kary blandt andet i en pressemeddelelse, som mediet har fået.

Mandag er Pierre Kary dermed officielt løsgænger i Roskilde Byråd.

Om det skal vedblive at være sådan, står endnu ikke klart.

Pierre Kary forklarer i pressemeddelelsen, at han de kommende måneder vil afsøge byrådet for, hvor han bedst kan få sin politik igennem.