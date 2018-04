S har det udgangspunkt, at der ikke kan accepteres store nedskæringer på dansk medieindhold, siger ordfører.

København. Regeringens medieudspil, der blev præsenteret torsdag, byder både på store besparelser hos DR og TV2-regionerne.

Mange af tiltagene falder ikke umiddelbart i Socialdemokratiets medieordfører og næstformand, Mogens Jensen, smag.

Men selv om S og regeringen ligger langt fra hinanden i de kommende forhandlinger, melder oppositionspartiet sig klar til at forhandle.

- Socialdemokratiet møder selvfølgelig op ved forhandlingsbordet, hvis vi bliver inviteret, siger medieordfører Mogens Jensen (S).

- Men vi har det klare udgangspunkt, at vi ikke kan acceptere de voldsomme nedskæringer på dansk indhold, som regeringen har foreslået.

I Danmark er der tradition for brede medieforlig, men kulturminister Mette Bock (LA) har udtalt, at der godt kan blive tale om et smalt forlig i dette tilfælde.

Hvor langt Socialdemokratiet er villig til at strække sig for at være med, konkretiserer Mogens Jensen ikke.

Men han gør det klart, at der skal indrømmelser til, før Socialdemokratiet kan være med til at skrive under på en aftale.

- Vi kommer til at gå efter at sikre, at der ikke sker en så markant nedskæring på danskproduceret og dansksproget medieindhold samt public service, som regeringen lægger op til, siger han.

Derudover ønsker Socialdemokratiet at "forpligte internationale mediegiganter, der tjener penge i Danmark, til at investere i dansk indhold".

Også i forhold til regionale medier er der uenigheder mellem S og regeringen.

- Vi vil have en væsentlig styrkelse og ikke - som regeringen foreslår - en svækkelse af de regionale medier, siger Mogens Jensen.

I udspillet står, at regeringen ønsker at sælge en andel på 40 procent af TV2, og at et "eventuelt salg af yderligere aktier vil skulle besluttes på et senere tidspunkt".

Heller ikke det vækker begejstring hos Mogens Jensen.

- Det er afgørende for os, at man ikke bare sælger ud af TV2. Vi synes ikke, at det er en god idé at sælge. Så alle tanker om, at hele TV2 skal sælges på et tidspunkt, ønsker Socialdemokratiet ikke.

Hele udspillet kalder Mogens Jensen "meget trist og meget lidt visionært", hvilket betyder, at Socialdemokratiet skal se "markante indrømmelser" for at skrive under på en aftale.

- Der er en lang række områder, hvor vi skal have indrømmelser fra regeringen, hvis Socialdemokratiet skal med, opsummerer Mogens Jensen.

Ved præsentationen af medieudspillet blev det gjort klart, at alle partier som udgangspunkt blev inviteret til forhandlinger.

/ritzau/