Mette Frederiksen flankeret af sine ministre og ordførere har ikke lagt fingrene imellem, når snakken er faldet på en mulig hjemtagelse af de kontroversielle IS-kvinder.

»Fremmedkrigere er – jeg gentager mig selv, men det er et vigtigt budskab – uønskede i Danmark, uanset om de er mødre eller fædre, og regeringen vil ikke løbe nogen risiko. Vi vil ikke aktivt bringe forældre, fremmedkrigere til Danmark,« lød det fra Mette Frederiksen under en debat i Folketinget i marts.

»Det er lige festligt nok, at mennesker, der er fremmedkrigere, skal tilbage til Danmark. Der kan jeg faktisk slet ikke forstå, at nogen kan mene, at de har noget som helst med Danmark at gøre længere,« supplerede hun.

Hun blev ved samme lejlighed bakket op af Socialdemokratiets udlændingeordfører, Rasmus Stoklund.

»Udgangspunktet er klart: Vi skal slet ikke hente nogen. De her familier er stiftet i Islamisk Stat, de har valgt at leve i Islamisk Stat, og deres fremtid ligger i Mellemøsten.«

Udenrigsminister Jeppe Kofod har også fra Folketingets talerstol talt dunder mod de danske IS-kvinder.

»Vi ønsker ikke at hjælpe fremmedkrigere, og vi vil ikke lade fremmedkrigere bruge deres børn som løftestang til, at de selv kan rejse til Danmark – det land, de har forrådt. Regeringens linje er klar, konsistent og velkendt,« fastslog Jeppe Kofod.

En konsistent linje – altså lige indtil den blev ændret tirsdag aften. Nu er man klar til at hente alle børn med tilknytning til Danmark hjem fra fangelejrene i Syrien.

Og med dem altså tre danske mødre, der har været en del af Islamisk Stats regime i Syrien.

Regeringens kursændring kommer på baggrund af en rapport fra en nedsat politisk taskforce, der har vurderet en mulig evakuering af børnene fra de syriske lejre.

Samtidig har Politiets Efterretningstjeneste lavet en konkret sikkerhedsvurdering, og her lyder der en frygt for, at børnene kan blive radikaliseret yderligere, at lejrene i sig selv kollapser, og at de danske kvinder og børn ville forsøge at flygte.

Sidstnævnte er allerede blevet forsøgt, kunne PET-chef Finn Borch bekræfte på pressemødet tirsdag aften.

Men Ekstra Bladet har allerede afdækket, at sikkerhedsvurderingerne længe har været alarmerende – noget regeringen har været bekendt med i hvert fald siden sidste år.

Derfor er forskellen mellem regeringens tidligere retorik og den nye plan for hjemtagelse bemærkelsesværdig. Og kursskiftet har allerede fået Dansk Folkeparti til at indkalde statsministeren til en hasteforespørgsel i Folketinget.

»Jeg er målløs over, at statsministeren indtil nu har været så firkantet og klar i sin tale. Der er ingen forbehold, da vi har debatten i marts. Hvordan man så kan vende på en tallerken på den måde? Det er udover min fatteevne,« siger partiets formand, Kristian Thulesen Dahl.

»Det her virker som en kynisk manøvre, der udelukkende kommer for at redde to ministre, som støttepartierne var ude efter. Det skal statsministeren stå på mål for.«

Hasteforespørgslen skal efter planen afvikles i næste uge.

Fra Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, når kritikken en lidt højere nagle. Hun kalder rent ud sagt regeringens beslutning for »forræderi«.

Også Venstre kritiserer beslutningen voldsomt.

»Regeringen vender på en tallerken for at redde udenrigsministeren og justitsministeren. Og derfor åbner man altså for, at tre islamister kan komme til landet. Det er forrykt,« siger udenrigsordfører Michael Aastrup.

Han mener stadig, at det bør være muligt at hjemtage børnene uden forældrene og dermed retsforfølge de tre kvinder lokalt.

Det er fortsat ikke slået fast, hvornår evakueringen af de tre kvinder og 14 børn vil begynde.