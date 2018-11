Med maksimalt lidt over et halvt år til næste folketingsvalg lancerer Socialdemokratiet storstilet kampagne.

Den afgørende mærkesag for en eventuel kommende socialdemokratisk ledet regering bliver indsatsen for børn.

Og hvis det ender med en S-regering efter næste folketingsvalg, skal den måles på, om flere børn og unge får en bedre barndom.

Det er meldingen fra politisk ordfører Nicolai Wammen (S) på dagen, hvor Socialdemokratiet lancerer en storstilet kampagne under titlen "Der er en anden vej for Danmark".

- En af de vigtigste opgaver for en statsminister må være at skabe gode vilkår for vores børn og unge. Der er mange børn i Danmark, der har det godt, men der er også alt for mange, der har det svært liv.

- Vi vil gerne hjælpe de børn, der bliver svigtet. Både når det gælder skolestart, pædagoger og lærere i det hele taget, siger Wammen.

Og hvordan måles der så på, om en eventuel S-regering leverer på børneområdet?

- Man kan se, hvordan børn klarer sig i skolen, hvilken trivsel der er, og om vi bliver bedre til at hjælpe de unge, som eksempelvis psykisk har det svært i dag, siger Wammen.

Blandt andet mener Socialdemokratiet, at der er brug for flere pædagoger og lærere. Særligt i de institutioner og skoler, hvor der er mange børn fra udsatte familier.

Tilbage i september lancerede Venstre en stor annoncekampagne, hvor statsminister Lars Løkke Rasmussens parti fokuserede på velfærd.

Nu er turen så kommet til Socialdemokratiet, der ønsker formand Mette Frederiksen som landets næste statsminister.

S-kampagnen er partiets største af slagsen siden 2015-valget. Klima, udlændinge, velfærd og uddannelse er andre nøgleområder for Mette Frederiksens tropper.

1000 nye sygeplejersker, mere nærpoliti, flere praktiserende læger via en tjenestepligt for nyuddannede læger og nye nærhospitaler er blandt budskaberne, som partiet går til valg på.

Kampagnen fra Socialdemokratiet indeholder blandt andet pjecer, annoncer på busser, avisannoncer, indhold på sociale medier samt hjemmesiden mette-frederiksen.dk.

Desuden vil Mette Frederiksen i næste uge være på tur i Odense (tirsdag), København (onsdag) og Aarhus (torsdag) for at sprede de socialdemokratiske budskaber.

Det næste folketingsvalg skal finde sted senest 17. juni 2019.

/ritzau/