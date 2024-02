Socialdemokratiet er havnet i lidt af et kødsovsdilemma.

På den ene side har statsminister Mette Frederiksen igen og igen forsvoret, at der skal lægges afgifter på oksekød, så det bliver dyrere for den enlige mor at fodre ungerne efter fodbold.

På den anden side er den ekspertgruppe, regeringen selv har nedsat, netop kommet med en klar konklusion om, at der ikke er nogen vej uden om afgifter på oksekød, hvis man vil leve op til klimaloven.

I valgkampen 2022 vægrede Mette Frederiksen sig ellers i bedste sendetid på TV 2 ved, at den grønne omstilling skulle gøre det dyrere for forbrugerne at købe klimabelastende fødevarer.

»En enlig mor med tre børn, der går til fodbold, hun laver spaghetti kødsovs. Jeg har ikke lyst til at lægge ekstra afgifter på det, jeg betragter som helt almindelige fødevarer,« lød det fra Mette Frederiksen.

Men om Mette Frederiksen stadig mener dét, står i dag hen i det uvisse.

B.T. har i mere end en uge forsøgt at få et svar på, om statsministeren stadig mener, at der ikke skal lægges flere afgifter på »helt almindelige fødevarer«, som altså ifølge Frederiksen indbefatter oksekød.

Men det spørgsmål er der altså ikke appetit på at svare på fra statsministerens side.

Heller ikke partiets politiske ordfører, Rasmus Stoklund, har den seneste uge haft lyst til at svare på, om kødsovsløftet til den enlige mor stadig gælder.

B.T. forsøgte tirsdag finde bare én socialdemokrat på Christiansborg, der vil sige, hvad de mener om afgifter på oksekød.

Det såkaldte Svarer-udvalg har fremlagt tre modeller for, hvordan afgifter på landbrugets CO₂-udledning kan se ud, og fremlagt tal for, hvordan det vil påvirke priserne på blandt andet mælk og oksekød.

I den dyreste model for forbrugerne vil 500 gram oksekød stige med 4,5 kroner.

Med den næstdyreste model bliver der tale om en stigning på 2,3 kroner, og med den billigste bliver 500 gram oksekød 1,4 kroner dyrere end det er i dag.

