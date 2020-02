Konflikten mellem Socialdemokratiet og Venstre har mandag nået nye højder i slagsmålet om en ny udligningsreform.

Egentlig var der lagt op til, at regeringen og Venstre for alvor skulle rykke tættere på hinanden i forhandlingerne i denne uge.

Men søndag aften udkom Jyllands-Posten med en historie, hvor avisen er kommet i besiddelse af en mail fra Socialdemokratiet, hvor partiet lægger an til et koordineret angreb på Venstre.

Regeringspartiet vil bl.a. bruge de informationer og meldinger, som man får fra Venstre i forhandlingslokalet, til at angribe Venstre i pressen.

Ifølge B.T.s kilder har angrebet været nøje udtænkt i Statsministeriet og Finansministeriet, hvor Mette Frederiksens stabschef, Martin Rossen, og Nicolai Wammens særlige rådgiver, Mads Brandstrup, har været de to hovedarkitekter.

»Det er ekstra skærpende, at det tilsyneladende har været planlagt helt inde i regeringsapparatet og ikke kun i Socialdemokratiets pressetjeneste,« siger Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde, mandag.

I løbet af fredagen sammenfattede Socialdemokratiets pressetjeneste angrebsplanen i en mail, hvor politikere, rådgivere og pressemedarbejdere fik hver deres opgave.

Men det er her, at katastrofen indtræffer for Socialdemokratiet.

Sender mail ved en fejl

En S-pressemedarbejder kommer ved et uheld til at sætte en journalist fra Jyllands-Posten på modtagerlisten, da mailen bliver sendt ud til de involverede kl. 15.04 fredag. Kort tid før Socialdemokratiet tager hul på fredagsbaren.

Men den eklatante fejl spolerer ikke stemningen ved fredagsbaren. Socialdemokratiet opdager nemlig intet før søndag, hvor Jyllands-Posten kontakter regeringstoppen for at få en kommentar.

Venstre bliver ligeledes kontaktet af Jyllands-Posten, og derfor kræver Venstre en forklaring af finansminister Nicolai Wammen på et møde søndag aften klokken 20.

Men Venstre, der er kommet op i det røde felt, får ikke den undskyldning, som partiet mener at have krav på, under det sene aftenmøde.

Mandag kl. 11.30 holdt Venstre et uformelt pressemøde ved partikontoret på Christiansborg. Her langede Sofie Løhde og Troels Lund Poulsen hårdt ud efter regeringens metoder og krævede en undskyldning fra Mette Frederiksen. Foto: Jacob Friberg.

Samme aften giver Nicolai Wammen et interview på TV 2 News, hvor han forsøger at tale historien ned ved bl.a. at kalde angrebsplanen for 'Christiansborg-fnidder'.

Men mandag morgen stiger presset på regeringen, og klokken 11.30 stiller de tre Venstre-politikere Sophie Løhde, Troels Lund Poulsen og Anni Matthiesen op til et uformelt pressemøde.

Her kræver Venstre en klar undskyldning fra statsminister Mette Frederiksen, fordi Statsministeriet selv har været dybt involveret i angrebsplanen.

»Som minimum må man forvente, at statsministeren melder sig på banen og tager afstand fra den måde, som nogle af regeringens ministre forhandler på,« siger finansordfører Troels Lund Poulsen (V).

Mette F. er tavs

Det er dog uvist, hvor aktive Mette Frederiksen og Nicolai Wammen selv har været i udtænkningen af angrebet på Venstre, eller om deres nærmeste rådgivere har fået uddelegeret opgaven.

Statsministeriet har meddelt B.T., at Mette Frederiksen ikke kommer med nogen undskyldning mandag.

I stedet sendte Nicolai Wammen mandag eftermiddag en mail til de partier, som stadig deltager i udligningsforhandlingerne. Her kom han for første gang med en uforbeholden undskyldning.

Læs mailen fra Wammen Kære alle, Jyllands-Posten gengiver i dagens avis en e-mail fra Socialdemokratiets pressetjeneste, som jeg gerne vil beklage. Som jeg allerede har udtalt i medierne, vil jeg gerne over for jer understrege, at det ikke er en acceptabel tilgang til vores måde at forhandle med hinanden på. Det er regeringens opgave at sørge for et godt forhandlingsklima, og det har den pågældende mail på ingen måde bidraget til. Jeg lægger afgørende vægt på, at vi har et konstruktivt og fortroligt forhandlingsrum, og jeg håber, vi nu kan se fremad i de fortsatte forhandlinger om denne vigtige opgave for kommunerne og vores velfærd i Danmark. Med venlig hilsen Nicolai Wammen

»Som jeg allerede har udtalt i medierne, vil jeg gerne over for jer understrege, at det ikke er en acceptabel tilgang til vores måde at forhandle med hinanden på. Det er regeringens opgave at sørge for et godt forhandlingsklima, og det har den pågældende mail på ingen måde bidraget til,« står der i mailen.

Finansminister Nicolai Wammens nærmeste rådgiver, Mads Brandstrup (i baggrunden på billedet, red.), har været en af hovedarkitekterne bag det planlagte angreb på Venstre. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) Foto: Niels Christian Vilmann

Det er dog Wammens egen spindoktor, som har været en central del af det angreb, som Wammen nu undskylder for.

Sophie Løhde siger efterfølgende til Ritzau, at Venstre noterer, at »finansministeren nu har skiftet holdning og er gået ud og har beklaget dette her fordækte dobbeltspil«.

Men Venstre forventer stadig, at »statsministeren som leder af regeringen også tager afstand fra disse her metoder«.

Tirsdag skal Mette Frederiksen til spørgetime i folketingssalen, hvor Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen og de andre partiformænd får rig mulighed for at afkræve hende et svar.