En ny meningsmåling viser ikke synderlig tilbagegang for Socialdemokratiet trods minksagen og lovbrud.

En ny meningsmåling for Ritzau af Voxmeter viser ikke større tilbagegang for Socialdemokratiet på trods af den seneste uges virak om manglende lovhjemmel til nedslåning af mink.

I målingen, der er gennemført i ugen til og med søndag, står Socialdemokratiet til 31,3 procent af stemmerne. Rød blok står samlet til 55 procent at stemmerne. Ved den seneste måling stod Socialdemokratiet 32,5 procent. Der er i denne uges mål en statistisk usikkerhed for 2,8 procent.

Der har ellers været storm omkring den socialdemokratiske regering den seneste uge. Onsdag den 4. besluttede regeringen, at alle mink i Danmark skulle slås ned.

Men søndag den 8. stod der pludseligt klart, at regeringen ikke har lovhjemmel til den ordre, og at der dermed er udstedt og gennemført en ulovlig instruks.

Det kastede en byge af spørgsmål og samråd ned over regeringen ugen igennem med krads kritik fra kommentatorer, opposition og også støttepartier.

Specielt fødevareminister Mogens Jensen (S) er blevet kritiseret. Både for den ulovlige ordre, men også for at have reageret for langsomt på frygt for spredning af covid-19 i mink.

Flere politikere har også stærkt kritiseret, at myndighederne fortsat kontakter og holder øje med minkavlere uden for de nordjyske smittezoner, hvor der altså ikke er lovhjemmel til at kræve, at de slår deres mink ned.

- Det er simpelthen rystende, det der foregår. At man møder op på gårdspladserne med politiet og hæren uden at have lovgrundlaget i orden til de ting, man foretager sig.

- Jeg forstår slet, slet ikke, at regeringen ikke har stoppet dette her. Hvorfor bliver man ved med at begå grundlovsbrud ved at trænge ind på folks ejendom? Det er jo helt uhørt, at man på den måde forbryder sig imod loven, sagde De Konservatives Per Larsen fredag.

I meningsmålingen fra Voxmeter fastholder De Konservative 9,5 procent af stemmerne, Enhedslisten går frem til 8,7 procent og SF går frem til ni procent.

