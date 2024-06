I tre Aalborg-kredse går Socialdemokratiet mindst 8,1 procentpoint tilbage sammenlignet med 2019-valget.

Socialdemokratiet går tilbage i Aalborg, hvor formand og statsminister Mette Frederiksen har sit ophav.

Det viser de endelige resultater for valget til EU-Parlamentet ifølge it-virksomheden KMD.

I Aalborg Nordkredsen får partiet 18,1 procent af stemmerne. Det er en tilbagegang på 8,6 procentpoint sammenlignet med valget i 2019.

I Aalborg Vestkredsen går de 8,1 procentpoint tilbage. Her får de 16,5 procent af stemmerne.

Det drejer sig i Aalborg Østkredsen om en tilbagegang på 10 procentpoint. Partiet lander her på 18 procent.

Søndagens valg har været det dårligste valg til EU-Parlamentet for socialdemokraterne nogensinde.

I 1994 fik Socialdemokratiet 15,8 procent af stemmerne.

Det var 0,2 procentpoint mere, end hvad partiet præsterede ved søndagens valg. Her stemte 15,6 procent af vælgerne på Socialdemokratiet.

Ved EU-valget i 2019 fik partiet 21,5 procent af stemmerne.

Socialdemokratiet leverede sit bedste EU-resultat i 2004, hvor 32,6 procent af vælgerne stemte på partiet. Dengang var tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen spidskandidat.

Trods det dårlige valgresultat søndag har Socialdemokratiet bevaret sine tre mandater i Bruxelles.

Det hæftede Frederiksen sig også ved i et opslag på Instagram kort efter midnat.

- Samtidig går vi tilbage i procent af stemmerne. Selv om vi før har oplevet større tilbagegang, så er det en del denne gang, og det er på godt jysk rigtig træls, skrev den socialdemokratiske formand i opslaget.

Hun var ikke selv til stede ved partiets valgfest. Det skyldes, at hun fredag blev overfaldet på Kultorvet i København af en påvirket mand, som en læge har kaldt psykisk uligevægtig.

I stedet var det spidskandidat Christel Schaldemose, der udlagde teksten.

- Jeg havde håbet og kæmpet for, at flere havde stemt på Socialdemokratiet selvfølgelig. Jeg synes faktisk ikke, at vores resultat i aften er godt nok, men vi har stadig tre mandater, sagde Christel Schaldemose.

Efterfølgende forlod hun valgfesten uden at stille op til interview.

/ritzau/