Med 15,6 procent af stemmerne har Socialdemokratiet fået 0,2 procentpoint færre end ved EU-valg i 1994.

Med alle stemmer talt op står det klart, at Socialdemokratiet har haft det dårligste valg til EU-Parlamentet nogensinde.

I 1994 fik Socialdemokratiet 15,8 procent af stemmerne.

Det var 0,2 procentpoint mere, end hvad partiet præsterede ved søndagens valg. Her stemte 15,6 procent af vælgerne på Socialdemokratiet.

EU-parlamentsvalget 2024 var 10. gang, at danske vælgere har stemt til et EU-valg. Første gang var i 1979.

Socialdemokratiet leverede sit bedste EU-resultat i 2004, hvor 32,6 procent af vælgerne stemte på partiet. Dengang var tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen spidskandidat.

Trods det dårlige valgresultat har Socialdemokratiet bevaret sine tre mandater i Bruxelles.

Det var også partiets målsætning, og det første statsminister og formand Mette Frederiksen hæftede sig ved i et opslag på Instagram kort efter midnat.

- Samtidig går vi tilbage i procent af stemmerne. Selv om vi før har oplevet større tilbagegang, så er det en del denne gang, og det er på godt jysk rigtig træls, skrev den socialdemokratiske formand i opslaget.

Under Socialdemokratiets valgfest var det spidskandidat Christel Schaldemose, der udlagde teksten.

- Jeg havde håbet og kæmpet for, at flere havde stemt på Socialdemokratiet selvfølgelig. Jeg synes faktisk ikke, at vores resultat i aften er godt nok, men vi har stadig tre mandater, sagde Christel Schaldemose.

Efterfølgende forlod hun valgfesten uden at stille op til interview.

De tre mandater kunne gå til partiets tre nuværende medlemmer af Europa-Parlamentet. Ud over Christel Schaldemose er det Niels Fuglsang og Marianne Vind.

/ritzau/